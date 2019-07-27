影／選戰加溫！中市立委黃國書東南區服務處成立

2019-07-27 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



2020選戰藍、綠都視為重要之役，台中市第六選區（中西東南區）立委選戰提前開跑，民進黨立委黃國書的東南區服務處，今天上午正式成立，現場上百名支持者、藍綠里長都來相挺，立委張廖萬堅、何欣純、蔡其昌也到場，交通部政務次長黃玉霖也代表林佳龍致意。

上午東南區服務處成立，擺滿600張椅子還不夠坐，預估陸續有近千名支持者到場，因天氣太熱，有支持者熱中暑送醫。

黃國書是在前台中市長林佳龍當選後，補選上立委，第二役對戰國民黨立委沈智慧也勝出，已擔任2屆立委，這次要拚三連霸。

從今天現場相挺的藍、綠基層里鄰長來看，他擔任17年台中市議員，基層力量不容小覷，這次對上國民黨的對手是現任市議員李中。

黃國書說，他當立委後每天6點多從台中出發到立院問政，得到評鑑優秀立委的肯定，也細數自己爭取中央資源、幫助地方建設，例如台中鐵路高架化後，連接中西、東南區的美村路地下道填平；為了爭取74號東區六順橋南向上閘道才轉交通委員會，兌現競選承諾。

黃國書說，他知道年底這一戰不好打，基層對於一例一休、年金改革有很多不滿意的聲音，都瞭解基層的心聲，肩頭很重，他會更接地氣瞭解民眾需要，今天成立東南區服務處，就是要更深入基層一起打拼，未來還要修正、調整很多大家覺得不理想的政策，呼籲支持者不要對民進黨失望，一定要出來投票。

交通部政務次長黃玉霖今天代表交通部長林佳龍來致意，黃說，林一直想親自來助講，但現在交通部事件太多，正在台北，他要肯定立委黃國書、張廖萬堅對台中鐵路高架、74號閘道爭取的努力。

立法院副院長蔡其昌說，台灣現在面臨關鍵時刻，看看現在香港的處境，「一國兩制」是不通的，絕對不能讓中國統一，只有總統蔡英文可以做到維護主權。