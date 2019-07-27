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台中捷運班表試車順利 朝2020年底通車邁進

2019-07-27 11:33中央社 台中27日電

台中捷運綠線完成連續7天不間斷試車，通過試營運驗證，朝明年底通車營運邁進一大步。...
台中捷運綠線完成連續7天不間斷試車，通過試營運驗證，朝明年底通車營運邁進一大步。 圖／台中市交通局提供
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中捷運綠線採無人自動駕駛系統，7月初開始模擬實際營運班表。市府交通局今天表示，捷運綠線已成功完成連續7天不間斷試車，通過試營運驗證，朝明年底通車營運邁進一大步。

台中市政府交通局表示，捷運綠線全長16.71公里，共設置18個車站，除終點捷運台中高鐵站與台鐵、高鐵共構轉乘外，捷運松竹站及大慶站也分別設有台鐵連通道方便民眾轉乘，預計明年底前全線營運通車。

台中市交通局長葉昭甫表示，捷運綠線日前通過關鍵關卡，成功完成連續7天的試營運驗證，北屯機廠行控中心當場傳來如雷掌聲，不僅是對工程人員的鼓勵，更代表台中大眾運輸的一大進步，為台中捷運通車奠定重大里程碑。

葉昭甫說，捷運綠線驗證模擬營運通車時電聯車的營運班表，由早上6時行駛至晚間12時，早上6時前進行軌道巡查作業及電聯車預跑暖車，並於凌晨1時全數收班，為確保無人駕駛系統的品質及穩定性，系統須經嚴苛考驗，連續7天不間斷試車，且不能有2件超過5分鐘誤點情形及發生手動駕駛狀況，一旦失敗就要重新計算7天的測試。

他說明，台中捷運電聯車採無人自動駕駛，自動化等級為GOA4，安全完整性等級達SIL4，試營運驗證就像替無人駕駛系統CBTC做「期末考」，很高興結果不負眾望。

此外，交通局表示，這次測試期間，部分民眾反映試車噪音問題，目前廠商已針對捷運沿線進行噪音監測，並依量測結果分析音源並研擬改善方案，改善期間請配合體諒，共同迎接捷運新時代。

中捷
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