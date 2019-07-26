潭子國小操場整建補助 藍議員槓上洪慈庸

2019-07-26 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市潭子國小操場整建案獲體育署350萬元補助，時代力量立委洪慈庸昨天發新聞稿，為潭子等4校爭取到1860萬元中央補助。不過國民黨議員賴朝國今批評，潭子國小的操場整建是家長會長黃正輝拜託他，透過市府向中央爭取的，怎麼變成別人的政績？呼籲不要割稻尾。

洪慈庸立委辦公室執行長黃肇忻說，潭子國小校長洪宗瑜請託操場整建補助，洪慈庸台中、台北辦公室共同向體育署爭取，中央已經核定，盼議員說話要憑良心，共同為地方建設努力。

台中市立委第三選區（潭雅神后）現任立委為洪慈庸，外傳前立委、現任副市長楊瓊瓔有意投入選舉，力拚收復失土。洪慈庸昨發新聞稿，爭取到大雅國小風雨球場新建工程納入前瞻計畫，還有神岡、潭子、后里國小跑道整建等工程共計1,860萬元的補助。

賴朝國說，潭子國小操場整建案，明明是現任家長會長黃正輝年初向他陳情，他拜託副市長楊瓊瓔、運動局長李昱叡等人與體育署溝通，才爭取到中央補助，要利用暑假動工整建。

黃正輝說，他上任後，聽校方說操場跑道破損嚴重，學生上體育課容易有危險，向賴朝國議員陳情，今年4月初由賴議員與教育局、運動局到學校會勘，從會勘後到爭取補助，沒有其他民代關心，現在選舉到了，怎麼有人來割稻尾？