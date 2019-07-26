月牙灣蓋水訓中心 南投縣府盼中央全額補助

2019-07-26 18:16 中央社 南投縣26日電



日月潭月牙灣培育出許多划船、輕艇優秀國手，南投縣政府向體育署爭取新台幣6000萬元經費要蓋訓練中心，其中1200萬元是地方配合款，縣府盼監委尹祚芊等人促成中央全額補助。

監察院監察委員尹祚芊、張武修今天巡察並聽取日月潭觀光發展現況、月牙灣水域運動環境設施及水上運動訓練中心設置困境簡報。由於日月潭月牙灣是划船、輕艇選手重要訓練基地，但場地卻非常簡陋，尹祚芊、張武修接著再到現場視察環境設施，了解選手需求。

張武修等人看到選手訓練十分克難，場地沒有空調、沒有洗衣機，尤其午餐時間眾人隨地而坐，連吃飯餐廳都沒有，更讓監委印象深刻；張武修也拿起手機錄影，紀錄月牙灣選手訓練實景，並接受廣州亞運銀牌國手汪明輝指導，體驗如何划槳。

監察委員詢問汪明輝「月牙灣水域訓練場還需要什麼？」汪明輝說，希望先有更好艇庫；巡察監委等人也認為，月牙灣培育許多優秀選手為國爭光，日月潭環境也適合舉辦國際賽，在此成立國家級水上運動訓練中心有必要需求，後續請縣府送交詳細資料供參考。

月牙灣訓練出許多優秀人才，在國內、外賽事常摘金、奪銀，但因土地是租借，訓練場域只搭設簡單鐵皮屋，陳列各式器材，南投縣政府向教育部體育署爭取經費打造國家級水上運動訓練中心，同時協調林務局撥用附近另一塊土地，土地與經費到位後，將可順利著手。

南投縣政府教育處副處長王淑玲簡報表示，月牙灣因訓練場地簡陋，暫時匡列6000萬元經費準備興建水上運動訓練中心，其中體育署補助4800萬元、縣府負擔其中1200萬元，但地方財政困難，縣府盼監委促成，請中央全額補助，興建計畫預計年底前完成土地撥用程序。