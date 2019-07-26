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影／「銀河光雕」繽紛浪漫 八卦山天空步道人氣回來了

2019-07-26 17:16聯合報 記者劉明岩╱即時報導

迎接七夕情人節，彰化市公所以八卦山天空步道做為鵲橋，明天（27日）晚間舉辦「卦山夕照~幸福鵲橋」活動，為125對未婚男女牽起紅線；「天空步道」鵲橋裝置「銀河光雕」將持續到8月底，格外繽紛浪漫，連日來，讓原本寥落的天空步道，再度飆出人氣。

彰化市長林世賢說，八卦山曾經是全台八景之一，更是彰化市民的後山、後花園，卻因欠缺行銷宣傳，加上情侶到八卦山會分手的謬誤傳聞，造成八卦山觀光近年來日漸沒落，十分可惜，市公所因此發想策劃這場「卦山夕照~幸福鵲橋」活動。

在「卦山夕照~幸福鵲橋」活動中，除了號稱全台規模最大、有125對男女參加的未婚聯誼外，林世賢說，也歡迎戀愛中男女、已婚配偶，以及老夫老妻與多代老少同堂一起為參加，一起歡度浪漫的夜晚。

1公里長的八卦山天空步道，則為眾人搭起的鵲橋，為營造鵲橋浪漫意境，市公所特地委請廠商，精心設計並注入時下最熱門的燈光創作藝術元素，打造成為有如一條美麗的「光雕銀河」，沿途另布置6位詩人詩作與彰化師大師生製作的5大主題裝置藝術作品。

6位知名詩人林明德、康原、路寒袖、陳義芝、周益忠以及陳胤，分別為此一活動分別撰寫了6首愛情詩，詩作已懸掛起來，為鵲橋增添濃濃的文學氣息。

「光雕銀河」自21日晚試點燈後，讓民眾大為驚豔，目前每晚6點半至10點開燈， 供遊客漫步並體驗欣賞燈光之美，也找回天空步道失去的人氣。

市公所表示，配合未婚聯誼活動 ，27日下午1點半起，會先安排年輕男女們在彰化生活美學館進行團康聯誼活動。活動最高潮則從下午6時10分起，由市長林世賢帶領所有參加未婚聯誼者以及所有民眾，步履幽緩地走過天空步道─幸福鵲橋，市公所並提供希臘愛琴海的來回機票供聯誼的男女們摸彩，為自己留下畢生難忘的回憶！

市公所表示，凡是參加者，即贈送實用的愛情小物，而全程走完鵲橋者更可參加摸彩活動，獎項有50吋液晶電視、iPhone手機、ipad、空氣清淨機、panasonic吹風機、禮券等大獎，價值超過10萬元。

八卦山「天空步道」鵲橋裝置「銀河光雕」，格外繽紛浪漫，連日來，讓原本寥落的天空步...
八卦山「天空步道」鵲橋裝置「銀河光雕」，格外繽紛浪漫，連日來，讓原本寥落的天空步道，再度飆出人氣。照片／彰化市公所提供
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八卦山「天空步道」鵲橋裝置「銀河光雕」，格外繽紛浪漫，連日來，讓原本寥落的天空步...
八卦山「天空步道」鵲橋裝置「銀河光雕」，格外繽紛浪漫，連日來，讓原本寥落的天空步道，再度飆出人氣。照片／彰化市公所提供
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八卦山「天空步道」鵲橋裝置「銀河光雕」，格外繽紛浪漫，連日來，讓原本寥落的天空步道，再度飆出人氣。照片／彰化市公所提供
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八卦山「天空步道」鵲橋裝置「銀河光雕」，格外繽紛浪漫，連日來，讓原本寥落的天空步道，再度飆出人氣。照片／彰化市公所提供
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天空步道聯誼詩人
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