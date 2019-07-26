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吳宗憲面容憔悴雙手上銬走下車 到庭比對說詞

這家愛心企業又來捐了 裁縫機設備幫助學子

2019-07-26 14:44聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣伸港國中今天雙喜臨門，分別收到伸仁紡織董事長白璨榮捐贈的裁縫機家政設備，以及由大葉大學協助成立高甲戲曲文物典藏館舉行揭牌啟用儀式，縣長王惠美出席時，對伸仁紡織、大葉大學深耕教育、文化傳承的奉獻，均表達誠摯地感謝。

立法委員柯呈枋代表伸仁紡織股份有限公司董事長白璨榮出席、大葉大學推廣教育處長也是美港西社區大學校長陳月娥、伸港國中校長石興銓等貴賓共同為高甲戲曲文物館揭牌，

立法委員柯呈枋代表伸仁紡織董事長白璨榮出席，王惠美感謝白璨榮長期以來提供伸港地區國中小學獎學金、教學設施等，日前還捐贈蚊帳給縣府轉交有需要的人做蚊蟲防疫外，又再捐贈伸港國中新穎的裁縫機拷克機充實家政教室設備及實習布一批，關心教育、熱心公益，讓孩子多元學習。

大葉大學推廣教育處長也是美港西社區大學校長陳月娥出席高甲戲曲文物典藏館揭幕，王惠美感謝大葉大學長期以來經營美港西社區大學提供鄉親學習機會，並協助於伸港國中成立高甲戲曲文物典藏館，讓高甲戲能繼續傳承下去，讓傳統戲曲向下扎根。

王惠美期勉同學們能「追本溯源、凡事感恩」，了解生長的環境，熟悉地方傳統並好好學習蓄積能量，在未來發揮自我專才施展抱負，有能力時回饋社會造福鄉里，形成愛的傳承，善的延續。

伸港國中校長石興銓感謝各方對學校的支持與協助，希望同學們能謹記大家的關懷和鼓勵，未來有機會能夠回饋給地方、社會。

彰化縣伸港國中今天分別收到伸仁紡織董事長白璨榮捐贈的裁縫機家政設備，由大葉大學協...
彰化縣伸港國中今天分別收到伸仁紡織董事長白璨榮捐贈的裁縫機家政設備，由大葉大學協助成立高甲戲曲文物典藏館也舉行揭牌啟用儀式。照片／彰化縣政府提供
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立委柯呈枋（左2)今天代表伸仁紡織董事長白璨榮，捐贈裁縫機家政設備給彰化縣伸港國...
立委柯呈枋（左2)今天代表伸仁紡織董事長白璨榮，捐贈裁縫機家政設備給彰化縣伸港國中，彰化縣長王惠美（左3)表示感謝 。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣長王惠美（左2）與大葉大學推廣教育處長也是美港西社區大學校長陳月娥（左1）...
彰化縣長王惠美（左2）與大葉大學推廣教育處長也是美港西社區大學校長陳月娥（左1）等人，一起為伸港國中高甲戲曲文物典藏館揭幕照片／彰化縣政府提供
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伸仁紡織董事長白璨榮，捐贈裁縫機家政設備給彰化縣伸港國中，彰化縣長王惠美（前排中...
伸仁紡織董事長白璨榮，捐贈裁縫機家政設備給彰化縣伸港國中，彰化縣長王惠美（前排中)表示感謝 。照片／彰化縣政府提供
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