蔡培慧個人LINE貼圖 Ｑ版大頭照的24個縮影

2019-07-26 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



下屆立委提名參選人輩出，如何提高自我辨識度是一門學問，南投縣第二選區現任立委許淑華，今天首次推出「神力女超人LINE貼圖」就受到選民的注意，其實同為現任南投不分區立委的蔡培慧，在表態參加第一選區參選後，5月中旬就推出她的LINE貼圖，全權交給自己的助理群發想「玩老闆」，推出蔡培慧Ｑ版加大頭照的24個縮影。

蔡培慧助理表示，個性親切有點傻大姐的蔡培慧，平時就有一些口頭禪，例如平常就會把「謝謝」、「愛你喔！」、「辛苦了」掛在嘴邊，一遇到選民陳情、弱勢扶助或是學生教育的事情，助理在工作群組收到「CALL ME」就知道「任務來了！」

助理團隊在蔡培慧決定出來參選後，5月中旬就推出她的LINE貼圖，為了體現行動力十足的蔡培慧特色，考量她在不分區，其實還有很多被認識、被記憶的努力空間，所以就捨棄用Q版，直接用她的大頭照片，完成了蔡培慧的24個縮影，連立委自己看到也覺得很有趣，原本很低調使用，但愈來愈多支持者會主動傳貼圖給她，讓她既歹勢又窩心。