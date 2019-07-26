南投信義原民地遭濫墾 罰12萬元限期回復

2019-07-26 13:25 中央社 南投縣26日電



南投縣信義鄉一塊原住民保留地由民眾承租開墾，卻超限利用並修築土石農路、挖蓄水池，南投縣政府農業處依水土保持法罰新台幣12萬元並限期回復。（民眾提供） 中央社 分享 facebook 南投縣信義鄉一塊原住民保留地由民眾承租開墾，卻超限利用並修築土石農路、挖蓄水池，南投縣政府農業處查出違法屬實，依水土保持法罰新台幣12萬元並限31日前提報回復計畫。

信義鄉望鄉部落一塊原住民保留地由民眾合法承租種植高麗菜，但承租民眾不僅開墾超過申請面積，屬超限利用，還修築土石農路及蓄水池，居民擔心水土保持遭破壞，信義鄉公所、南投縣政府獲報踏勘確認違法開墾，依水土保持法開罰12萬元並限期改善。

南投縣政府農業處副處長林美珠今天表示，信義鄉望美段地號2158、2164土地遭人檢舉違法開發，農業處人員會同水土保持技師日前勘查，發現土地屬原住民保留地且是宜農牧地，但承租人違法開挖土石農路及蓄水池，因此依水土保持法第12條裁罰12萬元。

除開罰，林美珠指出，因違規面積達9200平方公尺，同時發公文制止承租人再有開發行為，並指正應盡水土保持義務人責任做好水土保持，31日前須提報回復計畫給南投縣政府；另外，農業處也請信義鄉公所隨時注意這塊土地後續處理情形。

信義鄉公所配合縣政府，日前派員到場插牌公告。內容指出，信義鄉望美段2164地號原住民保留地申請開挖整地案，經南投縣政府發函公告，請承租人停止一切開發行為，善盡水土保持義務人責任；超挖土地部分則要依期限改善造林。