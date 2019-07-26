要避開才不會塞車！彰化台一線將連5天施工

2019-07-26 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



交通部公路總局彰化工務段訂7月29日到8月23日，辦理彰化市從旭光路與大度橋間台一線中山路柏油重鋪工程，施工單位已設有施工告示牌。記者劉明岩／攝影 分享 facebook 交通部公路總局彰化工務段訂7月29日到8月23日，辦理彰化市從旭光路與大度橋間台一線中山路柏油重鋪工程，為避免影響交通造成民眾不便，彰化工務段長蔡宜宏說，將採夜間施工，從晚上8點到隔天清晨6點，連續施作10個小時，施工期間將調撥車道維持雙向通行封閉，施工時段請用路人儘量避開行駛該路段或提前改道，以免塞車。

彰化工務段長蔡宜宏說，彰化市中山路柏油重鋪工程 ，施工路段分2期，第1期從彰化市旭光路與中山路口到台化彰化廠，路長約3公里；第2期從金馬東路與中山路口到大度橋端，路長約2公里，工程由南往北開始施作，以500公尺為一個施工區間，先做南端的北上車道完成再做同一區間的南下車道，也就是「半半施工」。

彰化市台一線中山路已經許多未重鋪柏油，加上日前雨勢不止，影響路面平整，彰化工務段為了維護路面品質，因此啟動此一路平專案計畫。為避免日前在台一線雲長路到中央路段的重鋪柏油工程，因施工告示牌未能提供正確訊息，造成大塞車，引來民怨，公務段在此次重鋪柏油工程，已要求包商落實告示牌的設置與提供正確訊息，提醒用路人提早改道行駛。。