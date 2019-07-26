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路口多畫2條線 台中盲人斑馬線試辦上路

2019-07-26 12:34聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

營建署在六都試辦盲人行穿線，視障者踩在較厚的標線上，可引導過馬路。不過視障者建議...
營建署在六都試辦盲人行穿線，視障者踩在較厚的標線上，可引導過馬路。不過視障者建議，盲人行穿線兩側要有引導標誌，否則視障者無法站到定位點。記者洪敬浤／攝影
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營建署試辦盲人行穿線，台中市交通局在國家歌劇院、文心森林公園試辦，這款與行穿線垂直、橫跨路口的盲人斑馬線，對行人或駕駛都很陌生。台中市視障者關懷協會理事長黃國偉建議，盲人行穿線的兩側應該有引導裝置，否則盲人沒辦法走在引導線上。

目前交通標線並沒有盲人行穿線，營建署去年底起在六都試辦，如果評估成效良好，將再推動設置。台中市交通局交通工程科長陳秋雄說，台中市在國家歌劇院兩側先設置，上月底在文心森林公園旁也增設。

一般行穿線為黑白相間，又稱為斑馬線，盲人行穿線與斑馬線垂直，為2道或3道標線橫跨路口，一般標線厚度為0.2釐米，但盲人行穿線的標線厚度0.6毫米，盲人踩踏上去可有效辨別。

陳秋雄說，根據營建署實測的初步評估，盲人可有效辨識，依據盲人行穿線的引導，視障者可順利過馬路；目前仍屬營建署的試辦計畫，若中央評估成效良好，將再評估推動。

台中市目前只有3處盲人行穿線，不少視障者都不知情。視障者黃國偉說，未來若廣泛設置盲人行穿線，政府應該要多宣導，否則盲人站上去也不知道其功效，還以為是是道路旁的標線。

黃國偉說，盲人行穿線可引導盲人過馬路，但兩側人行道要有適當的引導標誌，視障者才能順利走到引導標線，相關路口也要淨空，不要被違規停車、路障或其他物品阻擋，否則再多的標線，視障者還是寸步難行。

人行道視障台中市
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