神力女超人逆天長腿來了 許淑華貼圖陪你關心弱勢

2019-07-26 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



立委許淑華今年初推出愛心月曆幫助弱勢，引起民眾搶購，「逆天長腿」的好身材更成為話題，許淑華今天再推出2款LINE個人貼圖「女超人許淑華」及「逆天長腿許淑華」2款LINE個人貼圖，所得同樣都將捐給南投仁愛之家，照顧弱勢孩童、老人，許淑華也呼籲大家一起伸出援手，給弱勢民眾溫暖幫助。

許淑華去年11月為高雄市長選舉造勢，首度打扮成「神力女超人」主持造勢晚會，成為熱門話題。其實，許淑華從政從南投縣議員、南投市長、立委外；她之前曾擔任時裝模特兒，也參與藝工大隊，並獲得環球小姐選美第4名。

今年初許淑華推出愛心月曆後，讓大家見識到她在立院強勢問政外，私下嫵媚柔美的另一面，更讓大家驚訝她的「逆天長腿」。愛心月曆供不應求，兩千多本迅速秒殺，也成功為南投仁愛之家募集到76萬元。