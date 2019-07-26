影／高美濕地人潮多 計程車占公車停靠區攬客警要罰

2019-07-26 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



全球知名的台中高美濕地現在正值暑假遊客多，有民眾投訴，高美濕地的公車停靠區被計程車佔用攬客，警方說這種占用公車停靠區的行為已違反道路交通管理處罰條例，會罰900元。

民眾投訴指出，高美濕地公車停靠區最近常有很多遊客在等候公車，前晚民眾看到公車要停靠的時候，停靠區有3輛計程車已停靠在攬客。