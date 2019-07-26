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母湯！立體圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天

巴黎地下冷卻管線圖曝光！原來城市下方還有套冷卻迷宮

影／高美濕地人潮多 計程車占公車停靠區攬客警要罰

2019-07-26 08:55聯合報 記者游振昇╱即時報導

全球知名的台中高美濕地現在正值暑假遊客多，有民眾投訴，高美濕地的公車停靠區被計程車佔用攬客，警方說這種占用公車停靠區的行為已違反道路交通管理處罰條例，會罰900元。

民眾投訴指出，高美濕地公車停靠區最近常有很多遊客在等候公車，前晚民眾看到公車要停靠的時候，停靠區有3輛計程車已停靠在攬客。

台中市清水警分局表示，公車停靠區專供公車停靠，其他車輛不得占用，計程車司機的行為已違反停車規定，民眾只要檢具相關證據影片，警方會開罰900元。

台中高美濕地人潮多，有計程車被投訴占用公車停靠區攬客，警方說已違規。圖／民眾提供
台中高美濕地人潮多，有計程車被投訴占用公車停靠區攬客，警方說已違規。圖／民眾提供
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公車高美濕地計程車
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