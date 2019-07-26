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母湯！立體圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天

巴黎地下冷卻管線圖曝光！原來城市下方還有套冷卻迷宮

太立體！圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天

2019-07-26 09:27聯合新聞網 綜合報導

台中市一處工廠的圍牆畫的像是道路，當地民眾擔心會誤導用路人造成車禍，市議員張瀞分...
台中市一處工廠的圍牆畫的像是道路，當地民眾擔心會誤導用路人造成車禍，市議員張瀞分和里長得知後趕緊通報警方處理。 圖／取自台中市議員張瀞分臉書
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台中市一家工廠圍牆外觀近日被發現畫得太像馬路，遠遠看彷彿能直直行駛過去，民眾擔心會有駕駛一不小心就發生危險，當地里長得知後趕緊通報警方，警方也擺放交通錐來警示用路人，市議員張瀞分也在自己臉書上PO出照片，提醒駕駛行經這個路口時要特別小心。

這處圍牆就位於台中市豐原區豐南街240巷與潭子區祥和路交叉口，圍牆底色是白色，中間是灰色的三角幾何圖型，從遠處看就像是延伸下去的道路，圖案太過立體，當地民眾擔心會誤導駕駛造成車禍，趕緊通知里長。豐原區豐田里長劉瑞銓和市議員張瀞分接獲通報，也趕快聯繫警方來處理。

張瀞分在臉書上PO文表示「圍牆的圖案太有立體藝術了，但在晚上很容易誤導人去撞牆，希望行車路過的駕駛小心，千萬别撞上去。」里長劉瑞銓也在自己臉書上說「工廠的老板丫，您的圍牆設計也太有藝術了吧！好像道路可以直行，請用路人注意行車安全，不要去撞牆了哦！」

網友看了也覺得很不妥，「這個不是開玩笑的！很危險」、「事故一但就此發生了，那麼應該是誰的責任呢？這真的不能開玩笑的耶！人命關天啊」、「晚上更像~乀害啦」、「路況不熟的晚上粉容易就撞上去」、「這是會害死人的！不要自以為藝術就不顧安全」、「直行晚上很有可能直接進入登天」；不過也有當地人表示「每天經過，其實不像路喔！只是這張照片很像，大家別過度緊張好嗎」。

車禍
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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