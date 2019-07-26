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書店老闆好熱情 偏鄉童看書免費再捐1200本漂書

2019-07-26 08:13聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市最南端的烏日區溪尾國小旁有家羅布森書蟲房，是少數在連鎖書店夾擊中生存的獨立書店，書店只開周五到周日，不但化身社區圖書館，提供當地偏鄉學童導讀空間、進入書店看書也免費，還捐了1200本書，放置在書店外的「書待址」當漂書，讓偏鄉學童從中愛上閱讀，也學會分享。

羅布森書蟲房業者汪世旭說，他本業做曲型樓梯升降椅，當初是為了覓地蓋工廠，找到了台中、彰化和南投等3縣市交界、以產稻聞名的溪尾里，他接觸當地居民後發現，新住民、隔代教養家庭多，孩子親近書本的機會不多，愛書成痴的他，年輕就想開書店，轉念開獨立書店，讓偏鄉飄書香，學子愛上閱讀。

汪世旭指出，布森書蟲房經營6年多，選書以「台灣美好事物」為主體，並播放台灣歌謠，承諾

「十年不關的獨立書店」，透過社區營造，溪尾國小學生成了VIP當然會員，免費借閱書籍，每月2天由台積電工程師帶領學童在書店內導讀，伴隨著當地學童成長。

書店外還有「書待址」，30格的書架上，擺放共1200本由羅布森書蟲房捐出的書本，當做漂書。漂書是愛書人把書本「放漂」到公共場所， 鼓勵取到書的人在看完後繼續「放漂」，或提供自己書放漂，讓書籍遇見更多知音。

汪世旭說，羅布森書蟲房提供精選書冊與舒適空間，享用店長精挑細選的茶咖啡，不定期新購各類精裝選書，每人酌收入場費用100元，以做為添購書冊的基金，當地居民、6歲以下兒童不收費。

台中市羅布森書蟲房，化身偏鄉的社區圖書館。圖／羅布森書蟲房提供
台中市羅布森書蟲房，化身偏鄉的社區圖書館。圖／羅布森書蟲房提供
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台中市羅布森書蟲房不但化身偏鄉社區圖書館，還捐了1200本書，放置在書店外的「書...
台中市羅布森書蟲房不但化身偏鄉社區圖書館，還捐了1200本書，放置在書店外的「書待址」當漂書。圖／羅布森書蟲房提供
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台中市羅布森書蟲房不但化身社區圖書館，還捐了1200本書，放置在書店外的「書待址...
台中市羅布森書蟲房不但化身社區圖書館，還捐了1200本書，放置在書店外的「書待址」當漂書。圖／羅布森書蟲房提供
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獨立書店偏鄉社區營造
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