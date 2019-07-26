影／台積電熱血工程師深入偏鄉 為學童導讀7年不輟

2019-07-26 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台積電中科廠10多名熱血工程師7來，隔周的周五請假，直奔台中市最南端的烏日區溪尾國小，為學童導讀，當地的獨立書店羅布森書蟲房也化身社區圖書館，並且導讀的環境，學童也因此愛上閱讀，透過書本閱歷見聞、擴大視野。

溪尾國小位處烏日、彰化縣芬園鄉與南投縣草屯鎮交界，當地流行俗諺：「種一條菜瓜，爬藤三縣市」，道盡特殊的地理位置，溪尾里過去因隔著烏溪與台中市相望，常被稱為烏日的離島，直到溪尾大橋開通，才改善這種現象。

溪尾國小校長沈翠蓮說，很感動台積電導讀志工自發性每月二次，請假為學生導讀品格教育故事，附近的羅布森書蟲房提供閱讀環境，學期末志工在學校演出「你很特別」舞台劇，學童透過引導，深入領略閱讀樂趣，感受閱讀是件美好的事情。

領隊的工程師卓秀蓉說，台積電成立中科廠後，很多員工請假擔任導讀志工，每次分2組為高年級和低年級學生導讀，很多志工和她一樣，能從硬梆梆工作環境到偏鄉服務都格外珍惜，非常認真準備，成了盡情發揮創意的舞台。

工程師陳佳欣說，很開心透過導讀，讓學童從文字或朗頌中啟發無窮的想像力與創造力，觸發孩子想要進一步探索書本內容、領略閱讀樂趣，也從中驚見小朋友豐富的想像力。

陳佳欣舉例，期末演出「你很特別」舞台劇，小朋友看到魔法師的帽子，開心猜想裡頭藏兔子、小鳥等，看到學童開啟了天馬行空的想像力，真的很感動、也很開心，希望學童們從書本中獲得無窮的寶藏。

二年級學生李玟伶說，印象最深刻是《媽媽的紅沙發》，故事裡小女孩的媽媽工作很辛苦，一家人存錢買一張讓媽媽媽好休息的紅沙發。她想到自己的媽媽賺錢很辛苦，希望媽媽下班好好休息，她會幫媽媽倒茶、捶背。