親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國聯邦政府恢復處死！5名死刑犯將伏法

私菸案重創小英！其實還有一案 讓她摔得比現在慘

影／台積電熱血工程師深入偏鄉 為學童導讀7年不輟

2019-07-26 07:49聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台積電中科廠10多名熱血工程師7來，隔周的周五請假，直奔台中市最南端的烏日區溪尾國小，為學童導讀，當地的獨立書店羅布森書蟲房也化身社區圖書館，並且導讀的環境，學童也因此愛上閱讀，透過書本閱歷見聞、擴大視野。

溪尾國小位處烏日、彰化縣芬園鄉與南投縣草屯鎮交界，當地流行俗諺：「種一條菜瓜，爬藤三縣市」，道盡特殊的地理位置，溪尾里過去因隔著烏溪與台中市相望，常被稱為烏日的離島，直到溪尾大橋開通，才改善這種現象。

溪尾國小校長沈翠蓮說，很感動台積電導讀志工自發性每月二次，請假為學生導讀品格教育故事，附近的羅布森書蟲房提供閱讀環境，學期末志工在學校演出「你很特別」舞台劇，學童透過引導，深入領略閱讀樂趣，感受閱讀是件美好的事情。

領隊的工程師卓秀蓉說，台積電成立中科廠後，很多員工請假擔任導讀志工，每次分2組為高年級和低年級學生導讀，很多志工和她一樣，能從硬梆梆工作環境到偏鄉服務都格外珍惜，非常認真準備，成了盡情發揮創意的舞台。

工程師陳佳欣說，很開心透過導讀，讓學童從文字或朗頌中啟發無窮的想像力與創造力，觸發孩子想要進一步探索書本內容、領略閱讀樂趣，也從中驚見小朋友豐富的想像力。

陳佳欣舉例，期末演出「你很特別」舞台劇，小朋友看到魔法師的帽子，開心猜想裡頭藏兔子、小鳥等，看到學童開啟了天馬行空的想像力，真的很感動、也很開心，希望學童們從書本中獲得無窮的寶藏。

二年級學生李玟伶說，印象最深刻是《媽媽的紅沙發》，故事裡小女孩的媽媽工作很辛苦，一家人存錢買一張讓媽媽媽好休息的紅沙發。她想到自己的媽媽賺錢很辛苦，希望媽媽下班好好休息，她會幫媽媽倒茶、捶背。

二年級學生李季樺對《藍色小精靈》開蛋糕店故事很著迷，從中學到了做事要專心、負責任；五年級學生李竣昊、黎洹睿感謝台積電志工請假大老遠到偏鄉導讀，讓他們領略閱讀的樂趣。

台積電中科廠工程師學期末為台中市溪尾國小學童另類導讀，演出「你很特別」舞台劇，深...
台積電中科廠工程師學期末為台中市溪尾國小學童另類導讀，演出「你很特別」舞台劇，深受學童歡迎。記者趙容萱／攝影
分享
台積電中科廠工程師學期末為台中市溪尾國小學童另類導讀，演出「你很特別」舞台劇，深...
台積電中科廠工程師學期末為台中市溪尾國小學童另類導讀，演出「你很特別」舞台劇，深受學童歡迎。記者趙容萱／攝影
分享

台積電偏鄉
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

不容梨山成垃圾山 堆積650噸將清運

2019-07-25 23:11

書店老闆好熱情 偏鄉童看書免費再捐1200本漂書

2019-07-26 08:13

放暑假來拚攝影獎金！台中7期建築群今晚延長亮燈

2019-07-26 07:49

酒駕新制加重罰 中市6次路檢罰鍰破千萬

2019-07-26 00:08

30多校運動場待修 南投爭取補助

2019-07-26 00:05

舊社排水施工 農耕灌溉苦惱

2019-07-25 23:34

縣長媽媽 邀學童插秧

2019-07-25 23:32

看問題／梨山垃圾看天清運？ 應有治本策略

2019-07-25 23:18

歷經5年打造監委關切 彰化自然生態中心拚下月完工

2019-07-25 23:12

台灣燈會補助少 盧秀燕：自籌預算辦好

2019-07-25 23:09

屏東3億台中1800萬 辦燈會台中夠委屈

2019-07-25 18:38

只能看不能住！福壽山露營蘋果屋暫停開放

2019-07-25 18:21

中央只補助1800萬？藍議員促台中自辦燈會

2019-07-25 15:34

招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底

2019-07-25 15:33

林明溱再度變身「茶伯」！代言宣傳茶博會10周年

2019-07-25 15:33

不畏高溫 縣長王惠美與百名學生下田插秧

2019-07-25 14:06

釣客興大旁旱溪垂釣 竟釣起一隻綠鬣蜥

2019-07-25 12:24

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

釣客興大旁旱溪垂釣 竟釣起一隻綠鬣蜥

2019-07-25 12:24

北宜直鐵穿翡翠？柯文哲：九彎十八拐可忍，一天沒水會抓狂

2019-07-25 12:57

交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口

2019-07-25 14:03

嘉縣酪梨競賽 2個亞軍得獎人都只種1棵

2019-07-25 15:32

影／遲到加迷路 她竟成宜蘭童玩節第1千萬人次遊客

2019-07-25 12:25

聯開宅拒喜憨兒基金會進駐 柯文哲：不是文明城市該有的

2019-07-25 12:28

招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底

2019-07-25 15:33

台南市青年路巷內路霸 民眾要求警方依法清除

2019-07-25 11:29

韓國瑜夜宿茂林 晨起賞蝶有感：要拉出去市區宣傳

2019-07-25 10:17

社區大厦拒社福／鏈鎖大門、灌3秒膠...喜憨兒笑容化解

2019-07-25 10:38

關西、湖口總塞車 楊文科拜會林佳龍爭取改善工程

2019-07-25 13:31

國安局走私菸延燒 基隆立委藍綠參選人摃上

2019-07-25 20:42

台東立委選情峰迴路轉 藍營改推薦張志明

2019-07-25 14:50

韓國瑜爬樹惹議 藍營：李孟諺也曾拿燈照樹洞

2019-07-25 16:16

家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗

2019-07-25 18:05

影／分局前風獅爺變調像「鬼娃」 急找大師美容搶救

2019-07-25 19:39

只能看不能住！福壽山露營蘋果屋暫停開放

2019-07-25 18:21

神鬼行者！他花20年完成240間有應公廟調查

2019-07-25 14:49

龍潭高中附設游泳池啟用 一圓地方泳池夢

2019-07-25 15:54

熱壞了！戶外炎熱高溫 桃園今夏已有23人中暑

2019-07-25 17:15

台中1男子東南亞返國拉肚子 檢體查出罹登革熱

2019-07-25 17:24

土城交通黑暗期？萬大線施工 車湧進6米巷道

2019-07-25 21:19

中央只補助1800萬？藍議員促台中自辦燈會

2019-07-25 15:34

和平島公園加基隆小鎮景點合照 每月送800份紀念品

2019-07-25 12:25

鄭文燦打造竹圍觀光漁港 天幕工程延宕5個月挨批

2019-07-25 18:26

金山地瓜今年飽滿豐收 焢土窯口感佳、甜度夠

2019-07-25 12:24

與時力新北立委提名強碰 呂孫綾盼有協調機會

2019-07-25 14:49

林口居民注意！警方整頓違停 小心荷包失血

2019-07-25 15:27

宜蘭某便當店遭爆油沒換用自來水涼拌菜 衛生局查到了

2019-07-25 16:52

果菜市場攤位拉起封鎖線 台南農產：賣爛芒果解合約

2019-07-25 14:03

影／國中生妙筆生「畫」 豐原警分局躍上牆面

2019-07-25 17:01

社區大厦拒社福團體進駐 喜憨兒的避風港一位難求

2019-07-25 10:34

北市南港公園兒童遊戲場大變身 細節曝光明天開放

2019-07-25 10:57

屏東3億台中1800萬 辦燈會台中夠委屈

2019-07-25 18:38

台南舊魚市場由觀旅局接手 8月底首開工作營

2019-07-25 10:57

北市獨老收垃圾服務擴大辦理 開放有需求者申請

2019-07-25 12:17

「雲端肉粽」最暖胃 全台最高加油站暫停營業網友不捨

2019-07-26 07:41

跟著史努比快閃 高雄新堀江交管14小時

2019-07-25 16:17

拿蚊子當擋箭牌 割草論壇場地4度被拒

2019-07-25 20:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top