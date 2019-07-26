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放暑假來拚攝影獎金！台中7期建築群今晚延長亮燈

2019-07-26 07:49聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市七期重劃區以豪宅夜景聞名，晚間燈光計畫讓每棟建築大樓更顯特色。記者趙容萱／...
台中市七期重劃區以豪宅夜景聞名，晚間燈光計畫讓每棟建築大樓更顯特色。記者趙容萱／翻攝
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暑假期間，台中建商相繼推出「超有感」活動，「相映聯聚建築攝影比賽」總獎金90萬元，第一名獨得20萬元，主題以7期的聯聚建築作品，今晚聯聚建築群將延長亮燈到明天凌晨1時，邀放暑假的學子、夜拍族捕捉美麗的畫面，收件到9月30日止；精銳建設7月推出「精銳潮」開工趴─「潮級神射手」飛鏢比賽，不但月冠軍還可獲得價值8888元的五星級飯店餐券；與飛鏢機合照打卡，即可參加五星級飯店餐券抽獎。

聯聚建設總經理王于娟表示，相映聯聚攝影大賽3大目標，首先是發掘更多聯聚建築的精彩；其次透過豐富的獎項，鼓勵學生在假期間挑戰攝影，說不定因此培養出專長；第三是希望更多朋友注意到，生活中有許多值得紀錄的美好。

聯聚建設創立25年來，在台中七期建造13座大樓建案，不但以新古典建築外觀展現優雅貴氣，還擁有四季不同景致的樹木造景；廊道、窗櫺、格柵等細節上更經常採用和諧、對稱的圖騰，並以藝術作品來點睛，例如方庭大廈的「天佑台灣」雕塑，雍和大廈的小豬「雍雍和和」雕塑，泰和大廈「馬福來」的駿馬雕塑成為特色。

台中市七期重劃區以豪宅夜景聞名，晚間燈光計畫讓每棟建築大樓更顯特色；「聯聚信義大廈」綻放金黃光芒的圓頂，「方庭大廈」的碧綠翡翠、「保和大廈」的渾厚寶石、「泰和大廈」的溫潤琥珀、或甫落成的「中雍大廈」用LED燈打造四季燈光秀，妝點台中的夜空。

台中市七期重劃區以豪宅夜景聞名，晚間燈光計畫讓每棟建築大樓更顯特色。記者趙容萱／...
台中市七期重劃區以豪宅夜景聞名，晚間燈光計畫讓每棟建築大樓更顯特色。記者趙容萱／翻攝
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