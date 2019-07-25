親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

縣長媽媽 邀學童插秧

2019-07-25 23:32聯合報 文／林敬家

圖／林敬家
圖／林敬家
分享

彰化縣長王惠美（右二）1昨邀縣內12所國小、約200多名小朋友，到食農教育著名的香田國小體驗插秧、吃割稻飯，小朋友體驗當農夫辛苦才會疼惜土地；她也戴斗笠、挑扁擔裝滿點心茶水招呼師生，甚至捲褲管一起下田。

王惠美說，彰化營養午餐約50%的食材都溯源，希望往後做到百分之百，也會推動有機的營養午餐，增加有機食材。

營養午餐王惠美食農教育
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

不容梨山成垃圾山 堆積650噸將清運

2019-07-25 23:11

酒駕新制加重罰 中市6次路檢罰鍰破千萬

2019-07-26 00:08

30多校運動場待修 南投爭取補助

2019-07-26 00:05

舊社排水施工 農耕灌溉苦惱

2019-07-25 23:34

看問題／梨山垃圾看天清運？ 應有治本策略

2019-07-25 23:18

歷經5年打造監委關切 彰化自然生態中心拚下月完工

2019-07-25 23:12

台灣燈會補助少 盧秀燕：自籌預算辦好

2019-07-25 23:09

屏東3億台中1800萬 辦燈會台中夠委屈

2019-07-25 18:38

只能看不能住！福壽山露營蘋果屋暫停開放

2019-07-25 18:21

中央只補助1800萬？藍議員促台中自辦燈會

2019-07-25 15:34

招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底

2019-07-25 15:33

林明溱再度變身「茶伯」！代言宣傳茶博會10周年

2019-07-25 15:33

不畏高溫 縣長王惠美與百名學生下田插秧

2019-07-25 14:06

釣客興大旁旱溪垂釣 竟釣起一隻綠鬣蜥

2019-07-25 12:24

武陵高中考察隊途經新中橫 發現疑似生物化石

2019-07-25 00:15

媽祖聯合遶境趨冷清 宮廟點出「沒專家主導」

2019-07-25 00:07

彰化媽祖聯合遶境 暫停一次？縣府再議

2019-07-24 23:55

台灣燈會補助「來不及」 中市府不排除自辦

2019-07-24 23:37

南投工業區移工出遊 里長抱怨擾民

2019-07-24 23:21

台中路邊停車 Parking GO找車位

2019-07-24 23:21

大選查賄 警政署長叮彰化「布雷」

2019-07-24 23:21

急揮軍空汙戰 盧秀燕搶回聲量

2019-07-24 23:20

台中啟動「藍天白雲」計畫 24項對策治空汙

2019-07-24 23:20

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

32年無休 全台最高關原加油站8月起停業5個月整修

2019-07-25 08:10

釣客興大旁旱溪垂釣 竟釣起一隻綠鬣蜥

2019-07-25 12:24

北宜直鐵穿翡翠？柯文哲：九彎十八拐可忍，一天沒水會抓狂

2019-07-25 12:57

聯開宅拒喜憨兒基金會進駐 柯文哲：不是文明城市該有的

2019-07-25 12:28

交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口

2019-07-25 14:03

嘉縣酪梨競賽 2個亞軍得獎人都只種1棵

2019-07-25 15:32

影／遲到加迷路 她竟成宜蘭童玩節第1千萬人次遊客

2019-07-25 12:25

招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底

2019-07-25 15:33

韓國瑜夜宿茂林 晨起賞蝶有感：要拉出去市區宣傳

2019-07-25 10:17

台南市青年路巷內路霸 民眾要求警方依法清除

2019-07-25 11:29

社區大厦拒社福／鏈鎖大門、灌3秒膠...喜憨兒笑容化解

2019-07-25 10:38

台東立委選情峰迴路轉 藍營改推薦張志明

2019-07-25 14:50

關西、湖口總塞車 楊文科拜會林佳龍爭取改善工程

2019-07-25 13:31

基隆正榮街清晨電線桿火警 區域跳電住户驚醒

2019-07-25 06:27

韓國瑜爬樹惹議 藍營：李孟諺也曾拿燈照樹洞

2019-07-25 16:16

國安局走私菸延燒 基隆立委藍綠參選人摃上

2019-07-25 20:42

影／分局前風獅爺變調像「鬼娃」 急找大師美容搶救

2019-07-25 19:39

神鬼行者！他花20年完成240間有應公廟調查

2019-07-25 14:49

只能看不能住！福壽山露營蘋果屋暫停開放

2019-07-25 18:21

家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗

2019-07-25 18:05

龍潭高中附設游泳池啟用 一圓地方泳池夢

2019-07-25 15:54

熱壞了！戶外炎熱高溫 桃園今夏已有23人中暑

2019-07-25 17:15

中央只補助1800萬？藍議員促台中自辦燈會

2019-07-25 15:34

台中1男子東南亞返國拉肚子 檢體查出罹登革熱

2019-07-25 17:24

和平島公園加基隆小鎮景點合照 每月送800份紀念品

2019-07-25 12:25

金山地瓜今年飽滿豐收 焢土窯口感佳、甜度夠

2019-07-25 12:24

與時力新北立委提名強碰 呂孫綾盼有協調機會

2019-07-25 14:49

果菜市場攤位拉起封鎖線 台南農產：賣爛芒果解合約

2019-07-25 14:03

林口居民注意！警方整頓違停 小心荷包失血

2019-07-25 15:27

社區大厦拒社福團體進駐 喜憨兒的避風港一位難求

2019-07-25 10:34

另類「台灣之眼」 台南七股氣象雷達站將搬新家

2019-07-25 07:48

影／國中生妙筆生「畫」 豐原警分局躍上牆面

2019-07-25 17:01

好浪漫...大都會公園立體美人魚 營造浪漫愛情氛圍

2019-07-25 07:40

鄭文燦打造竹圍觀光漁港 天幕工程延宕5個月挨批

2019-07-25 18:26

宜蘭某便當店遭爆油沒換用自來水涼拌菜 衛生局查到了

2019-07-25 16:52

台南舊魚市場由觀旅局接手 8月底首開工作營

2019-07-25 10:57

北市南港公園兒童遊戲場大變身 細節曝光明天開放

2019-07-25 10:57

北市獨老收垃圾服務擴大辦理 開放有需求者申請

2019-07-25 12:17

影／石虎也參賽！國際木雕競賽入圍者 首見保育議題

2019-07-25 07:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top