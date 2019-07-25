縣長媽媽 邀學童插秧

圖／林敬家 分享 facebook

彰化縣長王惠美（右二）1昨邀縣內12所國小、約200多名小朋友，到食農教育著名的香田國小體驗插秧、吃割稻飯，小朋友體驗當農夫辛苦才會疼惜土地；她也戴斗笠、挑扁擔裝滿點心茶水招呼師生，甚至捲褲管一起下田。

王惠美說，彰化營養午餐約50%的食材都溯源，希望往後做到百分之百，也會推動有機的營養午餐，增加有機食材。