集集仲夏樂之夢 本周六在集集火車站前揭幕

2019-07-25 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



從地方創生的鐵路小鎮，到成為交通部觀光局評選出的「2019經典小鎮」之一，一向以音樂交朋友的集集仲夏樂之夢，本周末開始至10月的周末假日擴大辦理，在鎮內各地，提供適合攜伴郊遊、親子同遊、祖孫同樂等多元化活動內容，無論是音樂饗宴、歌唱比賽、協力車趣味賽、綠地野餐、健走活動，歡迎整個仲夏夜晚一起暢遊集集，同時帶動地方商機。

鎮長陳紀衡表示，集集榮獲2019經典小鎮後，集集仲夏樂之夢活動有別以往擴大辦理，今年新增協力車趣味賽、歌唱比賽，還有夜騎腳踏車巡禮小鎮等，共分為8大不同類型的內容，讓集集小鎮整個仲夏夜晚的活動滿滿，熱情邀請全國各地遊客，從暑假到秋天，一同感受集集獨特的魅力，體驗集集的風和日麗。

公所指出，「2019集集仲夏樂之夢」活動由本周六晚上7點集集火車站前廣場，舉行集集仲夏樂之夢開幕音樂會，特別邀請台語音樂男歌手「楊哲」、聲音口技模仿達人「Echo」、以及第一次來台宣傳的新加坡暖系創作女聲「魏妙如」等知名藝人，以音樂熱鬧山林小鎮，揭開仲夏夜序幕。