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提前花火嘉年華 日月潭夜航8月開船

2019-07-25 18:05中央社 南投縣25日電

日月潭電動船夜航除往年日月潭花火嘉年華期間航行，今年8月起每月推出不同主題，甚至可能延續到今年耶誕節、明年元宵節，日管處與業者今天晚間將辦理啟航祈福及操船演練。

日月潭花火音樂嘉年華特點之一「電動船夜航」即將開航，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處與電動船申請業者合作，特別邀邵族先生媽祈福，並由交通部航港局專業講師為夜航從業人員授課，實地與船家演練確認設備操作流暢度及服務人員緊急應變能力。

電動船夜航重新復航後，配合花火嘉年華多集中10月、11月營運，業者今年提報每月不同主題，甚至規畫開航到明年元宵節，不過因時間還久，目前與船家合辦的主題活動有8月海盜市集、9月邵族豐年祭到10月及11月花火嘉年華期間，每月都有不同主題。

日月潭管理處副處長廖錫標說，今年夜航共有8艘電動船參加計畫，預定8月開始航行，分為期間限定的伊達邵及水社碼頭直航、預約包船2類，預約包船除延續餐船服務，增加當月精彩主題活動如愛之船聯誼、原住民嘉年華等，尤其愛之船聯誼詢問熱度相當高。

廖錫標表示，配合日月潭花火嘉年華，也有伊達邵碼頭及水社碼頭兩岸直航服務，來日月潭聆聽音樂會的遊客除使用接駁車，也可體驗夜間搭船來往兩地，相關營運服務可洽詢東方遊艇企業有限公司。

繼澎湖花火節後，日月潭也即將舉辦。聯合報記者楊德宜／攝影
繼澎湖花火節後，日月潭也即將舉辦。聯合報記者楊德宜／攝影
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日月潭碼頭元宵節
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