屏東3億台中1800萬 辦燈會台中夠委屈

2019-07-25 18:38 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



交通部觀光局只補助台中1800萬元辦燈會，議員痛批林佳龍不是台中人了嗎？（photo by劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook

「台中市民不是次等公民」、「林佳龍還是台中人嗎？」國民黨台中市議會黨團25日中午召開記者會，抨擊交通部至前一天才核准台中市提出的台灣燈會補助案1800萬元，相較今年屏東縣主辦台灣燈會中央補助3億元，簡直將台中市民當次等公民。

不讓中央占名主導

台中市觀光旅遊局原期望向交通部觀光局申請台灣燈會補助約1億元，其餘自籌，以經費5億元左右舉辦明年初的台灣燈會。但市議員李中指出，自今年5月就向中央提出申請，但會議一再拖延，直到24日才發出會議記錄、而非正式公文，補助僅1800萬元，黨團寧願市府乾脆全部自籌，自己主辦燈會；不必拿這區區1000多萬元，還要讓中央占名主導。

另外，交通部觀光局回給市府的會議紀錄，註明后里園區燈區原申請補助2160萬元，交通部觀光局表示要自行「主責」，如此可撙節市府經費支出。對此，黨團書記長張瀞分不平的說，后里主燈區交通部要拿去自辦，這是什麼心態？台中花博搞了80多億還不夠，現在又要自己找包商自辦后里燈會嗎？

台中自己辦燈會

由於后里區立委洪慈庸是在前市長林佳龍力拱之下才贏過國民黨資深立委楊瓊瓔。如今交通部裡一票林佳龍人馬，交通部觀光局竟要「自責」后里燈區，自引起地方人士的聯想。

市議員楊正中、劉士州、陳政顯等人，對於交通部的「打韓卡盧」作為表達相當的不滿。台灣燈會是全台民眾的燈會，交通部如此狹隘心態，是台灣的悲哀。副議長顏莉敏也出席記者會說，補助屏東3億元，補助台中才1000多萬元，差了15、6倍，如此差別待遇，台中人不能接受，不如不用受中央委託，寧願自己辦燈會。

台中市觀光旅遊局長林筱淇對於國民黨議員建議自辦台中燈會，表示目前可能緩不濟急。以已投入的規劃與作業，市府將依據既定計畫，就中央所提供的1800萬元補助，提出相關墊付案。另對於交通部觀光局要「自責」后里燈區的會議紀錄說明，林筱淇也表示，各項規劃都已進行中，不可能讓交通部去主導后里燈區的執行。

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