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南投茶博會10年 天數延長增千人擂茶

2019-07-25 16:57中央社 南投縣25日電

南投縣長林明溱更親自代言宣傳廣告，扮演茶葉達人「茶伯」在茶山上找茶，更在茶廠揉功...
南投縣長林明溱更親自代言宣傳廣告，扮演茶葉達人「茶伯」在茶山上找茶，更在茶廠揉功夫茶。圖／南投縣政府提供
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第10屆南投世界茶業博覽會10月10日到10月20日舉行，今年主題「香郁拾穗」並延長活動天數達11天，除原有熱門的千人茶會、千人揉茶、千人野餐，新增融合客家文化的千人擂茶。

南投縣年度盛事「南投世界茶業博覽會」10月10日到10月20日將在中興新村盛大舉行，南投縣長林明溱今天化身招牌的「茶伯」打扮在竹山鎮山坪頂茶園拍攝宣傳廣告，以「找好茶」為主軸，廣告劇情安排特務穿梭茶園尋找南投好茶，並向茶伯林明溱請益。

林明溱表示，南投世界茶業博覽會今年邁入第10屆，意義重大，特別擴大舉辦加碼2天，使系列活動長達11天，主題定為「香郁拾穗」，為加強宣傳效果，特別穿唐裝揉茶拍宣傳片，歡迎全國民眾屆時來南投找好茶、喝好茶、買好茶，再到南投各景點深度旅遊。

林明溱說，今年茶博會除往年深受歡迎的千人茶會、千人揉茶，也新增融合客家文化的千人擂茶活動，且去年一推出就「被秒殺」的千人野餐也將擴增席次；另外，黃金品茗館、小小茶師館、國際茶席館、農村好物館、休閒農業館、紅茶館等周邊展館，也是不能錯過。

南投縣是台灣重要茶葉產區，因此林明溱特別重視茶博會，總是親自拍宣傳片當代言人「茶伯」，遊客數、攤商營業額年年增加，交通部觀光局也將活動列入台灣觀光年曆並介紹，南投茶博會是國內輝煌盛事，曾吸引約50萬人次到南投買茶、識茶、體茶、觀光，奠定活動基礎及優勢。

林明溱野餐廣告
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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