社頭舊社排水改善工程進行中 農民陳情灌溉受影響

2019-07-25 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣社頭鄉舊社橋附近正進行「舊社排水第一期改善工程」，農民陳情指工程導致東西兩側農耕灌溉用水受影響，水利署第四河川局、彰化農田水利會與彰化縣府等單位今天到場會勘，縣府水資處預計出動3台抽水機，供應插秧期間所需的大量用水，改善工程預計今年11月完成。

全長3.1公里的舊社排水自田中流經社頭，並排入員林大排，過去因為排水道較窄、導致排水不良容易淹水，去年展開第一期改善工程，立委陳素月近日接獲陳情指出，現正值二期作耕作期，舊社排水工程延宕，阻斷灌溉溝渠水路，造成東岸40多公頃農地無水灌溉，農民苦不堪言。

改善工程包含兩側護岸以及直立式與懸臂式護岸，人道橋、舊社一橋與舊社橋三座橋梁的改建等，水利署第四河川局長李友平表示，舊社橋改建影響原有灌溉溝渠，主體工程預計9月就能完工，將會全力趕工，縮短民眾不便。

縣府水資處指出，工程於去年年5月20日開工，預定今年11月13日完工，當中包含與住戶、管線單位協調，以及相關管線施工導致工程暫停，但整體調整起來進度並沒有延宕，反而超前。且工程本來就有因應灌區使用，施工時以機械24小時抽水經由箱涵取水，有四分之三區域灌溉沒問題，四分之一因水利溝目前因橋樑改建暫時斷掉，採用臨時取水，灌溉期後，水利溝整個貫穿完工後就能改善。