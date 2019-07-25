東海成立藍濤學術講座 校友黃齊元推「產業智慧轉型」

2019-07-25 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



東海大學近年積極發展AI科技，成立「雲創學院」與「雲創中心」，在投資銀行家、藍濤亞洲總裁黃齊元傑出校友的協助下今天成立「產業智慧轉型中心」；管理學院新任院長陳鴻基，成為首位「藍濤講座教授」。

東海大學校長王茂駿表示，黃齊元總裁是第18屆校友，在他引薦下東海與亞馬遜AWS成立了第一所雲創學院，陸續與台灣人工智慧學校、台中榮總等單位合作，同步發展智慧醫療。

1982年自東海大學管理學院企管系畢業的黃齊元，為感念東海帶給自身成就的助力，去年3月促成亞馬遜AWS在東海成立「雲創學院」，培養AWS相關認證人才；也在企管系開設「智慧醫療」和「智慧服務」課程。

黃齊元表示，AI未來有革命性發展，讓「東海智慧轉型中心」（TISC）站穩腳步，也協助管院轉型創新及企業轉型，並將回饋母校設立6個重要單位，包含設立「雲創學院」、開設「智慧醫療」、「智慧服務」課程、成立「產業智慧轉型中心」、捐贈「藍濤學術講座基金」、成為「東海大學終身志工」。