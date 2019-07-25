累積600噸垃圾山 中市府協助和平區公所清運

2019-07-25 16:22 中央社 台中25日電



近期天候造成中橫便道中斷，使台中市和平區福壽山垃圾轉運站，累積達600噸宛如一座垃圾山，市長盧秀燕今天前往視察，區公所已編列預備金加速清運，預計年底可清運完成。

台中市和平區自民國103年改制成原住民自治區後，垃圾收運由區公所負責，由於當地幅員遼闊及道路狀況，垃圾清運由小型垃圾車前往家戶收運後，載運到位於福壽山的垃圾轉運站暫置堆放，再由較大型車輛行經中橫便道，送至后里焚化爐處理。

但今年5月中旬大豪雨侵襲，造成中橫便道封閉近兩個月，福壽山垃圾轉運站由原先每月平均20車次運下山的清運量，今年1至6月減少至僅有79車次，共602噸的清運量，造成轉運站的垃圾量大增，至今已累積達600噸，形成一座巨大的垃圾山。

盧秀燕今天在和平區長林建堂、環保局長吳志超、民政局長吳世瑋等人陪同下，前往和平區會勘福壽山垃圾轉運站，當地民意代表也到場關心。

盧秀燕表示，近年當地遊客量提升，每天進到轉運站的垃圾車約7至8輛，但清運出去的垃圾量只有2輛，如遇天候不佳，清運垃圾下山改繞南投台14甲線，因路程遙遠，來回一趟就要花10個小時，也使得公所招標時，沒有垃圾清運公司願意承攬。

林建堂指出，目前區公所已編列第二預備金新台幣200萬元辦理垃圾清運採購案，第一次招標條件以台中市清運業者為優先，因無人投標而流標，經調整標案內容後，已有多家業者表達意願，最快8月中就可加入轉運工作，預計今年底可全部清運完成。

盧秀燕提到，解決梨山垃圾堆置問題，源頭減量的工作也很重要，提倡「自備、重複、少用」的綠色旅遊習慣，鼓勵當地旅館業不主動提供一次性用品，以有效減少消費性垃圾問題。

環保局表示，后里焚化廠優先協助從福壽山轉運站載運下來的垃圾，並調配烏日焚化爐適時協助，市府也與宜蘭縣環保局連繫協調利澤焚化廠協助處理，全力協助梨山垃圾清運工作。