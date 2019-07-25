中央只補助1800萬？藍議員促台中自辦燈會

2019-07-25 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台灣燈會補助問題中央、地方過招，台中市觀旅局長林筱淇昨揚言中央卡關，不排除自辦燈會。國民黨議員今開記者會，質疑3、4億的台灣燈會，中央只補助1800萬元，要求市府自辦台中燈會。交通部觀光局澄清，中央並未卡關台中，比起屏東舉辦台灣燈會時，補助預算還提早1個半月確定。

明年台灣燈會原本是彰化縣舉辦，但彰化縣長王惠美以經費不足拒絕，台中市長盧秀燕爭取到主辦權，盧秀燕爭取中央補助1億、市府自編3億、募款1億元，但中央只同意補助1800萬元。

國民黨台中市議會黨團今開記者會，批評交通部長林佳龍，把台中市民當成「心中最軟的一塊」。副議長顏莉敏說，今年屏東縣舉辦台灣燈會，中央補助3億元，台中市辦燈會只補助1800萬元，怎麼會差這麼多？

國民黨議員李中說，中央補助1800萬元，台中市自籌3億餘元辦燈會，他認為市府應該自己辦台中燈會，把台灣燈會還給交通部自己處理，哪有出1800萬元的單位反而當老大，台中市自己辦也很熱鬧。

民進黨議員江肇國說，盧秀燕上任1個月搶深辦燈會，拿到主辦權後要求中央補助1億元，現在又說要自己辦，到底在吹牛？還是裝可憐？建議市府趕緊把相關計畫送中央，包含1500萬預估的遊客數，相關的接駁疏散計劃，趕緊送中央審查，爭取更多預算。

盧秀燕今下午臨時召開市政會議，觀旅局就中央補助台灣燈會的1800萬元提出墊付案，通過後報請議長同意，由市府先行墊付1800萬元辦理燈會事宜；觀旅局表示，台灣燈會總共斥資3-4億元，市府將自編追加預算、對外募款補足。