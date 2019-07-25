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林明溱再度變身「茶伯」！代言宣傳茶博會10周年

2019-07-25 15:33聯合報 記者黑中亮╱即時報導

全國最盛大的「南投世界茶業博覽會」今年邁入10周年，縣長林明溱今天變身「茶伯」，穿著功夫茶裝展現揉茶功夫，在竹山山坪頂茶園及茶廠拍攝宣傳廣告，同時宣布茶博會將於10月10日至20日在中興新村盛大舉行，除安排千人茶會、千人揉茶、千人野餐外，另外新增了融合客家文化的「千人擂茶」活動。

縣長林明溱表示，南投是全國最大的茶葉產區，今年南投世界茶業博覽會邁入第十屆，意義重大，因此決定10月特別擴大舉辦加碼2天，整個系列活動長達11天，主題定為「香郁拾穗」，歡迎全國民眾在茶博會期間來南投找好茶、喝好茶、買好茶，創造更多的茶葉交易，也多認識茶產業文化，也結合南投景點做深度觀光旅遊。

縣府指出，今年茶業博覽會除往年大受歡迎的千人茶會、千人揉茶活動外，也將去年秒殺的千人野餐活動擴大席次，另外新增了融合客家文化的「千人擂茶」活動，在周邊展館方面，包括黃金品茗館、小小茶師館、國際茶席館、農村好物館、休閒農業館、紅茶館等眾多展館，都將在會場佈滿茶香迎賓。

為了宣傳2019南投世界茶業博覽會，縣長林明溱更親自代言宣傳廣告，扮演茶葉達人「茶伯」在茶廠揉功夫茶，在廣告中以「找好茶」為主軸，運用蒙太奇手法，由4位特務穿梭在茶園間尋找南投極品好茶，當特務找到一心二葉的茶葉後，奔向茶伯身邊尋找關於好茶的解答，這支宣傳廣告以創意手法達到吸睛效果。

南投縣長林明溱更親自代言宣傳廣告，扮演茶葉達人「茶伯」在茶山上找茶，更在茶廠揉功...
南投縣長林明溱更親自代言宣傳廣告，扮演茶葉達人「茶伯」在茶山上找茶，更在茶廠揉功夫茶。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱更親自代言宣傳廣告，扮演茶葉達人「茶伯」在茶山上找茶，更在茶廠揉功...
南投縣長林明溱更親自代言宣傳廣告，扮演茶葉達人「茶伯」在茶山上找茶，更在茶廠揉功夫茶。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱更親自代言宣傳廣告，扮演茶葉達人「茶伯」在茶山上找茶，更在茶廠揉功夫茶。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱更親自代言宣傳廣告，扮演茶葉達人「茶伯」在茶山上找茶，更在茶廠揉功...
南投縣長林明溱更親自代言宣傳廣告，扮演茶葉達人「茶伯」在茶山上找茶，更在茶廠揉功夫茶。圖／南投縣政府提供
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廣告林明溱野餐
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