父親節要愛不要癌 萬人攝護腺免費篩檢起跑

2019-07-25 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



童綜合醫院及中華民國泌尿腫瘤關懷協會合作推廣攝護腺癌篩檢，發起「萬人攝護腺免費篩檢，父親節要愛不要癌」萬人攝護腺指數(PSA)公益篩檢活動，今天舉行記者會，聯合中部地區超過50家醫院及診所提供免費PSA抽血篩檢，將在8月提供1萬名免費篩檢，呼籲民眾可揪50歲以上男性家中成員前往受檢，共同照顧家人健康。

63歲病友魏先生說，自己原本患有胃癌，在進行骨頭掃瞄檢查時，又意外發現疑似攝護腺腫瘤，PSA篩檢指數飆到40以上(正常值0至4)，進一步檢查發現已是攝護腺癌第四期，幸經手術治療後，目前恢復狀況良好。

年齡大他一歲的哥哥得知他罹癌，也決定進行健康檢查，未料疑似發現攝護腺腫瘤的情形，便決定動手術切除，後經病理檢查確認為攝護腺癌三期。魏先生呼籲，有家族病史的民眾罹癌機率又比平常人高，千萬不要輕忽。

73歲病友林先生說，自己本是運動健將，參加業餘馬拉松賽事已經30年以上，某次健康檢查意外檢查出PSA指數高達69，跑了3家醫院都告知他指數過高，幾乎可以確定是末期而不願開刀，幸最終經手術後，目前預後狀況良好。

童綜合醫院研發副院長及中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長歐宴泉表示，攝護腺癌是可以早期發現、早期治療的疾病，若是拖到晚期才處理，會對病人及家庭造成莫大負擔。2016年國健署統計，台灣攝護腺癌病人第三期加第四期就佔了54%，可看出一半以上的病人都是在晚期才發現罹癌，治療難度高，預後效果又較差。