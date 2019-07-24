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望鄉部落原民地被超限開挖 鄉公所要求7月補植林木

2019-07-24 19:38聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投縣信義鄉望鄉部落的原住民保留地，有戴姓民眾向鄉公所承租0.95公頃農牧用地計畫種植高麗菜，6月底被村民透過空拍發現，濫墾面積超過兩公頃，大片山坡地裸露，從高處看到有如鬼剃頭般的開挖，讓縣府農業處、原民局與鄉公所共同派員前往重新丈量，發現超限利用山坡地達1公頃裁處土地承租人12萬元罰鍰。

信義鄉公所指出，這塊望美段2158及2164二筆地號山坡地，有的坡度甚至超過45度，也遭到開挖，嚴重影響水土保持，當時縣府人員拿著實地會勘記錄，說明違規事項內容，包括違規面積約8500平方公尺、未提出水保計畫等當場開罰，並要求林地整地部分，限期在7月31日以前改善完畢。

但本月初公所再次接獲檢舉，得知承租人非但未針對超限利用的土地進行復植林木，更加設水管及噴嘴等灌溉設施，開始種植農作物，考量最近大雨夾帶泥流，更擔憂颱風暴雨會崩坍走山，再度派員前往現場勘，發現已全部綠色作物植栽，並且針對超限使用的1公頃進行林木補植，隨即立牌再次公告，限期在7月31日以前改善完畢，否則取消承租權利。

公所農業課指出，過去也有當地族人因為在林地種植經濟作物，遭開罰需造林的案列，這也代表政府其實對於土地違規處份的態度是不分族群，請民眾勿有僥倖心理，避免觸法。

信義鄉望鄉部落原住民保留地，農牧用地的林地被承租人超限利用達1公頃，仍執意開發種...
信義鄉望鄉部落原住民保留地，農牧用地的林地被承租人超限利用達1公頃，仍執意開發種植，鄉公所立牌公告要求月底恢復。圖／讀者提供
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信義鄉望鄉部落原住民保留地，農牧用地的林地被承租人超限利用達1公頃，仍執意開發種...
信義鄉望鄉部落原住民保留地，農牧用地的林地被承租人超限利用達1公頃，仍執意開發種植，鄉公所立牌公告要求月底恢復。圖／讀者提供
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信義鄉望鄉部落原住民保留地，農牧用地的林地被承租人超限利用達1公頃，仍執意開發種...
信義鄉望鄉部落原住民保留地，農牧用地的林地被承租人超限利用達1公頃，仍執意開發種植，鄉公所立牌公告要求月底恢復。圖／讀者提供
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信義鄉望鄉部落原住民保留地，農牧用地的林地被承租人超限利用達1公頃，山區有鬼剃頭...
信義鄉望鄉部落原住民保留地，農牧用地的林地被承租人超限利用達1公頃，山區有鬼剃頭一般。圖／翻拍自布農族臉書
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信義鄉望鄉部落原住民保留地，農牧用地的林地被承租人超限利用達1公頃，仍執意開發種...
信義鄉望鄉部落原住民保留地，農牧用地的林地被承租人超限利用達1公頃，仍執意開發種植，鄉公所立牌公告要求月底恢復。圖／讀者提供
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承租人空拍原住民
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