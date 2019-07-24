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東豐快環評公聽會 農民憂心農地徵收農保資格

2019-07-24 19:23聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市建設局今、明兩天召開東豐快速道路第二階段環評公開說明會廣納地方意見，有農民...
台中市建設局今、明兩天召開東豐快速道路第二階段環評公開說明會廣納地方意見，有農民關心，農地被徵收後的農保問題，建設局說，依據「農民健康保險被保險人農地被徵收繼續加保作業要點」規定，原已請領老農津貼者可繼續請領。圖／台中市建設局提供
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東豐快速道路環評案過去因有瑕疵遭法院撤銷，新市府上任後依法於今年重啟環評。台中市建設局今、明兩天召開東豐快速道路第二階段環評公開說明會廣納地方意見，有農民關心，農地被徵收後的農保問題，建設局說，依據「農民健康保險被保險人農地被徵收繼續加保作業要點」規定，原已請領老農津貼者可繼續請領。

東豐快速道路過去工程難以推動主因，是路線影響戶數甚多，今年初調整後影響約20戶，市長盧秀燕再指示廣納民意，目前修正路線後，主線應拆遷戶僅剩2戶。

今日石岡區地方說明會由建設局長陳大田親自主持，環保、交通、地政、農業、都發、水利局均派員出席，現場石岡、新社、東勢居民發言踴躍。

有農民憂心，農地被徵收後沒有農保，建設局表示，土地徵收後3年內仍維持保有農保資格，3年後如仍無取得農田，市府研議參採其他案例，以救濟金方式補償所受損失，不會影響原有權益。

另有民眾提出，道路可跟大甲溪河堤共構。建設局長陳大田說，使用河川地（大甲溪南岸），建設局已併同水利機關研商運用河川地規劃路線，現在所提出的路線在石岡萬興里、梅子里，已往大甲溪南岸河川地調整，降低房屋拆遷及農地徵收。

建設局表示，東豐快速道路選線原則秉持「影響面積最小、影響用戶最小、影響地質敏感區最小及拆遷與徴收最小」等4大原則。建設局指出，東豐快速道路規劃以來爭議不斷，不論路線方案擇定或環境衝擊與否，皆難獲居民共識。

建設局說，現在採行「隧道方案」減少徵收私地，並運用河川公地規劃路廊；大甲溪南岸則利用區位線與治理線間的帶狀空間，選擇最安全的路線廊道，全線將以高安全規範設計，並以路廊行經方向與斷層帶垂直為原則，選用最少與斷層帶交會點的路廊。

台中市建設局今、明兩天召開東豐快速道路第二階段環評公開說明會廣納地方意見，有農民...
台中市建設局今、明兩天召開東豐快速道路第二階段環評公開說明會廣納地方意見，有農民關心，農地被徵收後的農保問題，建設局說，依據「農民健康保險被保險人農地被徵收繼續加保作業要點」規定，原已請領老農津貼者可繼續請領。圖／台中市建設局提供
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