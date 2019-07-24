韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天上午到前鎮區勞工公園了解登革熱防治情況，爬到3公尺高的樹上看樹洞。 聯合報系資料照片 分享 facebook 高雄市本土登革熱疫情拉警報，市長韓國瑜今天到前鎮區勞工公園了解防治工作時，爬到樹上說「上面洞太多，蚊子在裡面」，被部分名嘴嘲諷；彰化縣衛生局長葉彥伯說，樹洞確實容易成為登革熱防治工作被遺漏的死角，應用土填補避免積水而成為病媒蚊孳生源。

彰化縣去年8、9月爆發員林市大同國中、溪州鄉溪州公園2處本土登革熱群聚感染疫情，衛生局會同環保局、2個公所動員全面噴藥消毒時，特別注意防治死角，包括盆栽蓄水底盤、屋簷排水溝、司令台斜屋頂角落及樹洞。

去年彰化縣爆發本土登革熱疫情時，衛福部疾病管制局中區分區的登革熱防治指導專家提醒防疫人員，應注意「樹洞」問題。葉彥伯說，溪州公園的森林步道區是人造林，除一般人為積水容器之外，樹洞、凹地等天然形成的積水點也會造成孳生源，都列為清除重點。

葉彥伯說，當時專家指導利用泥土填補方式除去樹洞、凹地等積水點，對無法填補的積水區，必要時併用生物防治法投藥，遏止孳生源生長。