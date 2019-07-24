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連辦10多年 彰化縣獨有的媽祖聯合遶境今年預計暫停

2019-07-24 18:23聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化媽祖遶境的12尊媽祖上星期到芳苑福海宮舉行圓滿祈福典禮。圖／彰化文化局提供
彰化媽祖遶境的12尊媽祖上星期到芳苑福海宮舉行圓滿祈福典禮。圖／彰化文化局提供
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彰化縣媽祖廟密集、香火鼎盛，彰化縣政府每年舉行12間媽祖聯合遶境，參與宮廟輪流主辦，但縣府考量今年經費不足，時間太趕，將暫停聯合遶境，改以「文化節」活動取代，但不排除編列經費讓遶境活動明年復活。

媽祖聯合遶境始於前縣長卓伯源執政時期舉辦的宗教活動，延續到魏明谷任內續辦，各宮廟最近雖召開多次協調會，但對於縣長王惠美上任的第一年是否延續遶境，遲未獲得肯定答案。

今年適逢聯合遶境宮廟輪流主辦輪完一輪，回到當初第一年啟動的芳苑福海宮，縣府在上星期舉辦王功漁火節，邀集12尊媽祖神尊蒞臨福海宮，共享媽祖宴，各宮廟主委原要擲筊問媽祖再參加遶境意願，卻因宮廟對擲筊方式意見不同作罷。

副縣長洪榮章指出，上任後發現前朝未編列今年聯合遶境預算，加上規畫時程太趕，今年將暫停一年，會持續與宮廟開會討論明年呈現的方式，找出地方特色，希望未來各界能更熱烈參與。

彰化縣政府2008年開始每年在農曆9月媽祖昇天舉辦聯合遶境祈福，有別於3月慶祝媽祖誕辰的傳統，作法上獨樹一格，卓伯源時期每年編列2千多萬經費辦遶境，卻曾被批車隊來去一陣風，未有宗教文化意義，魏明谷掌舵後雖續辦，但主張釋出主導權給宮廟，補助經費減半，遶境活動趨於冷清。

經了解，王惠美是虔誠媽祖信徒，考量這幾年聯合遶境庇佑彰化風調雨順，沒有重大災害，確實想續辦遶境活動，甚至不排除將原本7天6夜車隊與步行並行的遶境，調整為全程徒步方式。

但受限於經費，文化局今年預計以追加活動費用方式，初步規畫在農曆9月間舉辦為期3天的「文化節」代替遶境，文化局長張雀芬說，往後舉辦的方式仍須與宮廟討論再決定，各種形式都不排除。

彰化媽祖遶境的12尊媽祖上星期到芳苑福海宮舉行圓滿祈福典禮。圖／彰化文化局提供
彰化媽祖遶境的12尊媽祖上星期到芳苑福海宮舉行圓滿祈福典禮。圖／彰化文化局提供
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彰化縣長王惠美是虔誠媽祖信徒，縣府今年因時程太趕、經費不足暫停聯合遶境活動。圖／...
彰化縣長王惠美是虔誠媽祖信徒，縣府今年因時程太趕、經費不足暫停聯合遶境活動。圖／彰化文化局提供
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