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台灣最大花藝集團創辦人助力 活化埔里花卉中心

2019-07-24 16:53聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮花卉物流中心閒置年餘，農委會主委陳吉仲上月視察允協助整修，無償撥用由...
南投縣埔里鎮花卉物流中心閒置年餘，農委會主委陳吉仲上月視察允協助整修，無償撥用由公所經營管理。圖／本報資料照
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南投縣埔里鎮花卉物流中心停業閒置年餘，失去展售功能，如「蚊子館」遭地方詬病，農委會日前初步同意無償撥用，將由埔里公所經營管理，今則邀知名花藝設計師凌宗湧到場勘看且分享經驗，以協助活化場館。

埔里公所指出，埔里花卉物流中心歷經埔里農會和委外經營都失敗而閒置，地方有意接手改造成新品種、專利等高端花卉展示平台，且規畫在今年秋季辦理大型花卉展；農委會主委陳吉仲上月前往視察使用現況，初步同意無償撥用。

唯距離秋季剩不到3個月，為加速花卉物流中心改造，農委會邀國內第一大花藝集團CNFlower創辦人凌宗湧協助設計，今會同公所會勘進行後續場館構思規劃；凌表示，空間設計上應要能凸顯當地花卉、農業精緻化，且具國際性接觸的需求。

凌也提到，經初步觀察，埔里缺的不是經營者或產業鏈，而新的能量圈，像當地優質農業能有國際性廚師助力，精緻餐飲業、觀光投資等就會進來埔里，今分享過去參與成功經驗，瞭解地方需求，進而設計出能聚集當地能量的展售空間平台。

農糧署表示，因先前花卉物流中心經營都失敗，地方現有新想法，最先面臨的是秋冬季欲辦理大型花卉、樹石展，目前就是全力協助，因此請專家會勘設計且交流意見，盼在這半年內磨合找到合適的營運模式，減輕公所明年接手後壓力。

埔里鎮長廖志城說，鎮內目前有福興溫泉區、赤崁頂遊樂區兩大開發案，而花卉物流中心正居兩地必經要道，具發展潛力，就盼透過農委會和專家學者協助，盼能盡快改造該中心場館成地方花卉展售、農業加工銷售平台，帶動地方觀光產業。

農委會初步同意無償撥用埔里鎮花卉物流中心由公所經營管理，今更邀知名花藝設計師凌宗...
農委會初步同意無償撥用埔里鎮花卉物流中心由公所經營管理，今更邀知名花藝設計師凌宗湧協助活化。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮花卉物流中心鄰近國道6號，交通便捷，且腹地大，停車空間充裕，卻閒置年...
南投縣埔里鎮花卉物流中心鄰近國道6號，交通便捷，且腹地大，停車空間充裕，卻閒置年餘成「蚊子館」。圖／本報資料照
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