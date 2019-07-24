台中市埋設5894個地磁設備 「Parking GO」即時找車位

2019-07-24 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計劃，遠傳電信在全台埋設約3萬顆地磁，台中市埋設5894顆在累進、差別費率停車格，市民透過line可輕鬆找車位。記者喻文玟／攝影 分享 facebook 一指就能找車位！經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計劃，委託遠傳電信在全台埋設約3萬顆地磁，台中市爭取埋設5894個地磁感應設備，優先裝置在市區累進、差別費率車位。7月25日起「Parking GO」Line官方帳號率先在台中啟用，隨時都能查停車空位。

交通局長葉昭甫表示，這項計畫是中央與電信業者合作，「免費」幫台中市路邊車格布建地磁，台中市累進、差別費率停車格約6800個，需求最大、流動率最高，向中央爭取要埋設5000顆以上，至7月15日止已裝設5894顆地磁感應設備，全台數量最多。

交通局說，經濟部這項計畫預算2.8億元，遠傳電信得標，各縣市都能爭取裝設，只要加入「Parking GO」Line官方帳號，不受限一定要遠傳用戶，所有市民都能使用。

「Parking GO」官方帳號有「找車位」、「停車狀態」功能。交通局說，感應設備埋在停車格中央，只要是空格，APP就會顯示綠燈，能導航到目標車格並記錄車輛停放位置，節省找車位時間，使用智慧科技讓停車更便利。

台中市目前有4.6萬個路外停車格，2.6萬個要收費，累進、差別費率的車格約6800個，埋設5800個感應設備已達近8成5。

交通局長葉昭甫表示，感應設施主要埋設範圍遍及文心路、公益路、忠明南路、河南路、黎明路等重要幹道，在地磁系統尚未佈建之前，民眾在熱門路段找尋車位，只能降低車速，不斷地繞場找車位，增加汽車廢氣排放，地磁系統可節省效率、減少移動汙染原廢氣，預計可縮短5至10分鐘找車位時間。