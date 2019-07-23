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98.5公尺的滿滿關懷 大葉大學為學生爭取聯外道路

2019-07-23 22:50聯合報 記者何烱榮╱即時報導

大葉大學8年來積極建構「六車共構交通網」，明顯降低學生騎機車肇事傷亡的意外，去年再向彰化縣政府爭取打通校門前學府路的聯外道路，今年2月動工，今天舉行通車典禮。校長梁卓中說，今後學生騎機車可避開車流量大的山腳路，應更能減少車禍意外，也讓社區交通動線更加完善。

大葉大學校門前的東西向學府路，與南北向的山腳路呈丁字路，因學校人數多達1萬2千多名，根據學校統計，每天騎機車上下學的學生約3千名，因山腳路只有二線道，車流量大，曾經每年發生不少學生車遭禍傷亡的意外。

大學生上下學騎機車肇事的傷亡意外，是許多大專院校共同的問題，大葉大學前校長武東星在2012年首創525接駁車方案，成為全台最早自費引進公車進入校園的大學。到2016年9月，進一步配合交通部的「公車進入校園」政策，裁撤校園500個機車停車格，闢設成彰化、員林2家客運公司的聯合候車場站。

根據統計，106學年度大葉大學學生騎乘機車發生事故件數85件，107學年度48件，事故減達44％。校長梁卓中說，因學府路與山腳路交岔路段，是山坡路，形成視線死角，學校爭取打通學府路，即穿越山腳路後銜接東美路的聯外道路，學生騎機車可避開山腳路。

「學校提供945平方公尺的校地當道路用地，二線道的聯外道路長98.5公尺。」梁卓中說，感謝前縣長魏明谷核定補助工程費820萬元，現任長王惠美上任繼續推動，並委由大村鄉公所辦理，今年2月動工，6月底完工，今天剪綵後正式通車。今後學生騎機車可沿東美路往北經大村鄉聖瑤西路，再接中正東路，往南可往員林市，避開車流大、路口多的山腳路。

大葉大學歷任校長除積極提升教學品質，也關心學生的行的安全，近年來一直積極建構交通網絡，首創「六車共構交通網」，以大葉校區為中心點，建構大葉校園巡迴車、大學城525接駁車、員林生活圈交通車、大葉高鐵接駁車、彰化生活圈公車、特約計程車六種交通工具。

梁卓中說，目前，大葉大學提供「每天276班次、 3到5分鐘一班車」的交通服務，更建置「行動大葉APP」，讓師生能即時掌握車輛到站時間、查詢交通車時刻表，方便學生與社區居民。

大葉大學裁撤500個機車停車格，闢設公車進入校園的候車場站。記者何烱榮／攝影
大葉大學裁撤500個機車停車格，闢設公車進入校園的候車場站。記者何烱榮／攝影
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大葉大學校門口學府路聯外道路今天舉行通車典禮，彰化縣前縣長魏明谷（左3）、校長梁...
大葉大學校門口學府路聯外道路今天舉行通車典禮，彰化縣前縣長魏明谷（左3）、校長梁卓中和縣長王惠美（左5）等人一起剪綵。記者何烱榮／攝影
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大葉大學爭取打通校門口學府路的聯外道路，即穿越山腳銜接東美路的新闢道路工程今天通...
大葉大學爭取打通校門口學府路的聯外道路，即穿越山腳銜接東美路的新闢道路工程今天通車。記者何烱榮／翻攝
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