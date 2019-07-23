沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



目前多數縣市垃圾清運是由垃圾車沿街收集，隨車清潔隊員站在車後踏板處理，十分危險，也會影響交通及製造髒亂，環保署因此推動試辦定點、定時清運垃圾，不沿街收集，原車後隨車清潔隊員則坐在副駕駛座，彰化縣由彰化市及埤頭鄉各擇一條路線試辦。

為維護隨車清潔隊員站在垃圾車後方的安全，彰化縣各鄉鎮市均在車後加設護欄，避免跌倒的風險，但仍有違反道路交通安全規則的顧慮，因此環保署才積極推動試辦定點、定時清運垃圾措施，並補助２５萬元會試辦的鄉鎮，擇一路線試辦，如果成效不錯，將擴大實施。

彰化市公所清潔隊長林群富說，目前沿街清運垃圾也會阻塞交通，民眾追垃圾車更是險象環生，而且垃圾車在行駛間，清潔隊員很難去稽查是否依規定實施 分類；如果採定點定時清運，清潔隊員不必再站在垃圾車踏板，並定時選擇較寬敞及人口較密集的定點收集，可以改善目前沿街收集的亂象，目前台北市及新北市均已實施。

彰化縣目前由埤頭鄉及彰化市爭取試辦，埤頭鄉更趕在本月一日起，擇一條路線試辦，定時在公所、農會、廟宇與超市等10個定點，每站停留10分鐘。埤頭清潔隊長謝左民說，民眾可以依距離、時間安排倒垃圾的地點，落實垃圾不落地，還可以維護清潔隊員安全及減輕工作負擔。

埤頭鄉實施半個多月來，民眾反映以往家門前就可以丟垃圾，現在則要跑得老遠很不方便，而每定點停10分鐘會趕不及。謝左民說，為準時沿線定點收垃圾，隊員會設鬧鐘提醒，民眾即使錯過垃圾車，也可以一時間到下個點倒垃圾，並在隊員提醒下，可更落實垃圾分類，回收物明顯增加。