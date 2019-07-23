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社宅預定地標出 中市府：不處理會被質疑

2019-07-23 19:24中央社 台中23日電

台中豐原安康社會住宅是台灣第一座執行公共藝術的社宅基地。 圖／聯合報系資料照
台中豐原安康社會住宅是台灣第一座執行公共藝術的社宅基地。 圖／聯合報系資料照
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台中市政府原規劃北屯太原段社宅用地今天標出，立法委員洪慈庸質疑，市府的居住正義難道就是賣地炒房，市府澄清說，依規標售，不處理會被質疑養地不活化，行政效率差。

台中市政府指北屯太原段社宅因同區已有同榮段560戶及北屯段220戶興建中，經重新檢討評估後，將該基地戶數調整至需求度高的西屯區，新增一處國安段基地。

洪慈庸說，北屯太原段社宅用地年初才統包發包，5月卻喊卡，7月上網公開標售，今天正式標出，蓋社會住宅這麼好的居住正義政策，為何臨時喊卡，質疑決策背後是否有勾結建商利益。

洪慈庸指出，市府取消北屯太原段住宅，這1200戶的社宅要移到那邊，日前喊出「捷運宅」現今沒規劃，莫非只是口號，現今房價年輕人難以負擔，市府的「居住正義」難道就是賣地炒房。

民主進步黨籍台中市議員江肇國表示，北屯太原段社宅用地以新台幣38億標出，上任不到7個月，盧市府已狂賣90多億的土地，連社宅用地都賣掉，市長的觀點，土地應用來蓋社會住宅，只有房仲的觀點，才會想要賣地發財。

台中市政府說，北屯太原段用地依規標售，合法處理，不處理反會被質疑養地不活化、行政效率差。北屯的社宅規劃已有同榮段和北屯段正在興建中，因此將北屯太原段調整到需求度更高的西屯國安段，才符合成本效益，也滿足地方需求，符合區域均衡發展。

住宅發展工程處表示，市長盧秀燕上任後將興辦社宅列為台中市重要住宅政策，第1階段4年5000戶為目標不變，第2階段則視各區需求，持續進行社宅相關用地評估作業，滾動檢討續行推升數量，並以質的提升為興辦目標。

台中市洪慈庸居住正義
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