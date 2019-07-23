中市賣社宅遭洪慈庸轟賣地炒房 市府：合法活化

2019-07-23 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市府地政局今日辦理今年區段徵收配餘地第2次標售開標作業，這次公告標售8筆土地，其中包括原規劃為社會住宅用地的北屯區太原段140地號土地，底價34.1億元，共3家業者投標，以最高價38億元標出。時代力量立委洪慈庸表示，質疑台中市長盧秀燕賣地炒房，決策背後是否有勾結建商利益？地政局指出，北屯太原段社宅基地本就應依規標售，這是合法處理，不處理反而會被質疑養地不活化、行政效率差等問題。

洪慈庸說，市府為何要無預警取消社會住宅，且3個月內很快標售，質疑是否與建商有利益之間的問題？社會住宅政策要如何延續？市府一直說有創新的調整及規劃，但看到所謂創新的規劃就是「賣地炒房」，難道盧秀燕市長口中的「居住正義」就是「賣地炒房」嗎？把原本社會住宅預定地以高價賣給建商，讓年輕人所期待的社會住宅規劃落空，找不到新的位置去蓋？

地政局長吳存金表示，北屯太原段社宅基地本就應依規標售，這是合法處理，不處理反而會被質疑養地不活化、行政效率差等問題，且北屯的社宅規劃已有同榮段560戶和北屯段220戶興建中，因此將北屯太原段調整到需求度更高的西屯國安段，才符合成本效益，也滿足地方需求，符合區域均衡發展，呼籲部分人士勿傳遞錯誤資訊，誤導視聽。