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中市賣社宅遭洪慈庸轟賣地炒房 市府：合法活化

2019-07-23 17:11聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市府地政局今日辦理今年區段徵收配餘地第2次標售開標作業，這次公告標售8筆土地，其中包括原規劃為社會住宅用地的北屯區太原段140地號土地，底價34.1億元，共3家業者投標，以最高價38億元標出。時代力量立委洪慈庸表示，質疑台中市長盧秀燕賣地炒房，決策背後是否有勾結建商利益？地政局指出，北屯太原段社宅基地本就應依規標售，這是合法處理，不處理反而會被質疑養地不活化、行政效率差等問題。

洪慈庸說，市府為何要無預警取消社會住宅，且3個月內很快標售，質疑是否與建商有利益之間的問題？社會住宅政策要如何延續？市府一直說有創新的調整及規劃，但看到所謂創新的規劃就是「賣地炒房」，難道盧秀燕市長口中的「居住正義」就是「賣地炒房」嗎？把原本社會住宅預定地以高價賣給建商，讓年輕人所期待的社會住宅規劃落空，找不到新的位置去蓋？

地政局長吳存金表示，北屯太原段社宅基地本就應依規標售，這是合法處理，不處理反而會被質疑養地不活化、行政效率差等問題，且北屯的社宅規劃已有同榮段560戶和北屯段220戶興建中，因此將北屯太原段調整到需求度更高的西屯國安段，才符合成本效益，也滿足地方需求，符合區域均衡發展，呼籲部分人士勿傳遞錯誤資訊，誤導視聽。

中市府住宅發展工程處表示，台中市長盧秀燕上任後將興辦社宅列為台中市重要的住宅政策，目前分為兩階段推動執行，第1階段以4年5千戶為目標不變，目前興辦量已逾5千戶，各案也皆按期程持續加速進行中，預計111年完工；第2階段則視各區需求，持續進行社宅相關用地評估作業，滾動檢討續行推升數量，並以質的提升為興辦目標。

台中市政府今天標售社會住宅北屯區太原段140地號土地，時代力量立委洪慈庸質疑台中...
台中市政府今天標售社會住宅北屯區太原段140地號土地，時代力量立委洪慈庸質疑台中市長盧秀燕賣地炒房，決策背後是否有勾結建商利益。記者余采瀅／攝影
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社會住宅台中市盧秀燕
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