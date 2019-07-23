清潔隊隨車員摔落風險高 埤頭鄉試辦沿線定點收垃圾

2019-07-23 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣埤頭鄉為減少清潔隊員站立在垃圾車後踏板造成墜落風險，本月起在人口密集區域試辦沿線定時定點收垃圾，初步單一路線設置10個點，每站停留10分鐘，讓定點丟垃圾量增加，追著清潔車丟垃圾的民眾減少，清潔車因此只留一名司機，不再有隨車人員幫民眾收垃圾，以提高作業安全。

埤頭鄉原有三個清運定點，時間從上午6點50分到9點，這次7月1日起試辦規劃在人口密集路線上包括公所、農會、廟宇與超市等10個定時定點處，短暫停留約10分鐘，讓民眾倒垃圾，第一站在斗苑西路戶政事務所從上午6點50分停留到7點，最後一站則在大同路「俗俗賣大賣場」，從9點5分停留到9點15分 。

埤頭清潔隊長謝左民說， 短暫定點停留，讓民眾可以依距離、時間安排倒垃圾的地點，落實垃圾不落地，以往清潔車出勤，一輛車配一名司機與一名隨車人員在後方收垃圾，未來沿線定時定點收的垃圾量多，能減少沿線隨車人力，甚至以沿線定點清運為主力。

清潔隊人員站在車上摔落、或遭其他車輛撞擊傷亡的事故頻傳，雖有縣市嚴禁清潔隊沿線收垃圾時站立於垃圾車後踏板上，但清潔隊員大都認為若坐在副駕駛座，一天可能得上下車上百次，不僅體力難以負荷，且容易延誤收運垃圾時間。