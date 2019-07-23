蔡其昌、施志昌爭取沼液運輸車 台中有機肥再循環利用

2019-07-23 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市從106年開始輔導畜牧業者將糞尿轉化成有機肥，畜牧場周遭不一定有農田，必須透過沼液運輸車輸送，立法院副院長蔡其昌去年協助向環保署申請經費，爭取購置沼液運輸車輛一台已交車，台中市議員施志昌今天邀集台中市環保局、農業局、外埔區農會、台中市養豬協會與台糖公司人員會勘，了解沼液車使用情形，也協助協調台糖公司是否能將所屬農地或林地做沼液澆灌。

施志昌表示，「循環經濟」是當代最重要的議題之一。過去養豬這項產業，常受到社會大眾排斥，因為養豬場的惡臭、對環境的影響等等，成為了大家眼中的鄰避設施。而廢水轉為沼液有機肥再利用則是畜牧業的新契機，不但是讓動物的排泄物能夠再利用，還能進一步改善畜牧的環境。

環保局指出，目前台中市目前已有16家畜牧場核准將廢水轉為沼液有機肥再利用，核定量平均每日約90公噸，其中甲安埔就有8家加入，希望明年全台中可以增加至29家，但16家畜牧場周邊農地有限，每天沼液產量尚大於農地可澆灌量，因此需要透過運輸的方式送至較遠的農地。

施志昌表示，去年他還擔任蔡其昌副院長特助時，透過蔡副院長協助台中市環保局向環保署申請補助採購沼液運輸車輛一台，總經費350萬元，環保署補助55%，192萬5000元，市府配合款45%、157萬5000元，已於7月前交車，可協助將畜牧場運送沼液。

台中市養豬協會表示，擴大畜牧業加入的同時，有機肥的量依然大於目前的澆灌量。現在許多農民對於動物排泄物產生的有機肥還有一些誤解，認為會製造惡臭。實際上這些畜牧業者都需要有厭氧發酵的設備，經過多道程序處理，讓畜牧業產生的廢水能有效轉化有機肥亦去除惡臭，而這些沼渣沼液是非常好的氮肥，很適合用在種植水果與番薯等作物，也希望農業局能多多跟農民宣導一起加入澆灌。