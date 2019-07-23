配合下水道工程 太平、大里、霧峰區24日起停水23小時

2019-07-23 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



為配合台中市政府雨水下水道工程進行管線遷移，台灣自來水公司說太平、大里、霧峰區24日起將停水減壓23小時，請民眾事先儲水備用。圖／台灣自來水公司提供 分享 facebook 為配合台中市政府雨水下水道工程進行管線遷移，台灣自來水公司說太平、大里、霧峰區24日起將停水減壓23小時，請民眾事先儲水備用。

雨水下水道工程位於太平區中和街及東村路口之，水公司將進行該路口700公釐管線遷移並降深4.4公尺，以利雨水下水道設置。

停水時間自24日上午9時起至隔天上午8時止，計23小時，停水用戶數8300戶、水壓降低用戶數4萬3000戶，合計影響戶數5萬1300戶，請民眾事先儲水備用。

停水及降壓區域範圍：

【停水區域】

太平區：東平里、東和里(部分)、聖和里(部分)、頭汴里(部分)、東汴

里(部分)、福隆里(部分)、興隆里(部分)、光隆里(部分)、永

隆里(部分)、成功里(部分)、建興里。

大里區：健民里(部分)

【降壓區域】

太平區:德隆里、中興里、永平里、成功里(部分)、建國里、中平里、中

政里、平安里、太平里、永成里、長億里、光隆里(部分)、永隆

里(部分)。

大里區:新仁里、立仁里、立德里、仁化里、仁德里、健民里(部分)、金

城里、瑞城里、塗城里。霧峰區:桐林里、吉峰里。

霧峰區:桐林里、吉峰里。

除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，但恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因本次停水範圍較大，水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復正常供水時間會較延遲。

另為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。

臨時供水站24站，同時有負責人電話是：

1大里區塗城里大里區塗城路96號（聖明宮）陳朝顥24821831

2大里區金城里大里區塗城路923巷（金城活動中心）陳朝顥24821831

3大里區仁化里大里區仁化路516號(振坤宮)陳朝顥24821831

4大里區瑞城里大里區瑞和街36號（瑞城活動中心）陳朝顥24821831

5大里區仁德里大里區文化街117號（仁化活動中心）陳朝顥24821831

6大里區健民里大里區健康一街旁（健康國宅守衛室旁）陳朝顥24821831

7大里區健民里大里區健東一街25號旁陳朝顥24821831

8大里區健民里大里區健東一街3號前陳朝顥24821831

9太平區長億里太平區長億路1-1號（長億活動中心）陳朝顥24821831

10太平區中平里太平區中平九街181號（中平活動中心）陳朝顥24821831

11太平區中正里太平區中平路144號（太平區公所）陳朝顥24821831

12太平區成功里太平區中興東路213號（東平國小前）陳朝顥24821831

13太平區頭汴里太平區北田路20號(頭汴國小前)陳朝顥24821831

14太平區福隆里太平區東方街14-1號(活動中心)陳朝顥24821831

15太平區興隆里太平區興隆路76號(興隆活動中心)陳朝顥24821831

16太平區光隆里大里區光興路765巷巷口陳朝顥24821831

17大里區新仁里大里區立新街71號(新仁社區發展協會)陳朝顥24821831

18大里區立仁里大里區立新街338號（立新國小前）陳朝顥24821831

19霧峰區吉峰里台中市霧峰區吉峰路中華電信公司前林振田23393138

20霧峰區吉峰里台中市霧峰區吉峰東路51號對面無形廟林振田23393138

21霧峰區吉峰里台中市霧峰區吉峰路186號對面吉峰社區活動中心廣場林振田23393138

22霧峰區吉峰里台中市霧峰區民生路412巷口林振田23393138

23霧峰區吉峰里台中市霧峰區錦州路459巷口林振田23393138

24霧峰區吉峰里台中市霧峰區民生路350號前林振田23393138