親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

配合下水道工程 太平、大里、霧峰區24日起停水23小時

2019-07-23 13:36聯合報 記者黃寅╱即時報導

為配合台中市政府雨水下水道工程進行管線遷移，台灣自來水公司說太平、大里、霧峰區2...
為配合台中市政府雨水下水道工程進行管線遷移，台灣自來水公司說太平、大里、霧峰區24日起將停水減壓23小時，請民眾事先儲水備用。圖／台灣自來水公司提供
分享
為配合台中市政府雨水下水道工程進行管線遷移，台灣自來水公司說太平、大里、霧峰區24日起將停水減壓23小時，請民眾事先儲水備用。

雨水下水道工程位於太平區中和街及東村路口之，水公司將進行該路口700公釐管線遷移並降深4.4公尺，以利雨水下水道設置。

停水時間自24日上午9時起至隔天上午8時止，計23小時，停水用戶數8300戶、水壓降低用戶數4萬3000戶，合計影響戶數5萬1300戶，請民眾事先儲水備用。

停水及降壓區域範圍：

【停水區域】

太平區：東平里、東和里(部分)、聖和里(部分)、頭汴里(部分)、東汴

里(部分)、福隆里(部分)、興隆里(部分)、光隆里(部分)、永

隆里(部分)、成功里(部分)、建興里。

大里區：健民里(部分)

【降壓區域】

太平區:德隆里、中興里、永平里、成功里(部分)、建國里、中平里、中

政里、平安里、太平里、永成里、長億里、光隆里(部分)、永隆

里(部分)。

大里區:新仁里、立仁里、立德里、仁化里、仁德里、健民里(部分)、金

城里、瑞城里、塗城里。霧峰區:桐林里、吉峰里。

霧峰區:桐林里、吉峰里。

除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，但恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因本次停水範圍較大，水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復正常供水時間會較延遲。

另為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。

臨時供水站24站，同時有負責人電話是：

1大里區塗城里大里區塗城路96號（聖明宮）陳朝顥24821831

2大里區金城里大里區塗城路923巷（金城活動中心）陳朝顥24821831

3大里區仁化里大里區仁化路516號(振坤宮)陳朝顥24821831

4大里區瑞城里大里區瑞和街36號（瑞城活動中心）陳朝顥24821831

5大里區仁德里大里區文化街117號（仁化活動中心）陳朝顥24821831

6大里區健民里大里區健康一街旁（健康國宅守衛室旁）陳朝顥24821831

7大里區健民里大里區健東一街25號旁陳朝顥24821831

8大里區健民里大里區健東一街3號前陳朝顥24821831

9太平區長億里太平區長億路1-1號（長億活動中心）陳朝顥24821831

10太平區中平里太平區中平九街181號（中平活動中心）陳朝顥24821831

11太平區中正里太平區中平路144號（太平區公所）陳朝顥24821831

12太平區成功里太平區中興東路213號（東平國小前）陳朝顥24821831

13太平區頭汴里太平區北田路20號(頭汴國小前)陳朝顥24821831

14太平區福隆里太平區東方街14-1號(活動中心)陳朝顥24821831

15太平區興隆里太平區興隆路76號(興隆活動中心)陳朝顥24821831

16太平區光隆里大里區光興路765巷巷口陳朝顥24821831

17大里區新仁里大里區立新街71號(新仁社區發展協會)陳朝顥24821831

18大里區立仁里大里區立新街338號（立新國小前）陳朝顥24821831

19霧峰區吉峰里台中市霧峰區吉峰路中華電信公司前林振田23393138

20霧峰區吉峰里台中市霧峰區吉峰東路51號對面無形廟林振田23393138

21霧峰區吉峰里台中市霧峰區吉峰路186號對面吉峰社區活動中心廣場林振田23393138

22霧峰區吉峰里台中市霧峰區民生路412巷口林振田23393138

23霧峰區吉峰里台中市霧峰區錦州路459巷口林振田23393138

24霧峰區吉峰里台中市霧峰區民生路350號前林振田23393138

停水台中市
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

施工告示過了20天未修正！彰化市中山路大塞車駕駛怒斥

2019-07-23 12:13

大葉大學學府路聯絡道路今天通車 前後任縣長同框過招

2019-07-23 13:34

台中郵局幫小農賣水梨 每盒還捐10元做公益

2019-07-23 12:12

李麗華讓賢 國民黨台中屯區立委推莊子富

2019-07-23 10:11

山坡地回饋金惹議 林明溱槓林務局

2019-07-22 23:51

彰化戶政業務電子化 朝一站式服務

2019-07-22 23:48

開源節流 彰縣戶所繼續整併

2019-07-22 23:46

彰縣8人、2團體獲杏壇芬芳獎 彰師附工退休師在其中

2019-07-22 23:19

台灣兩年幾乎沒冬天… 改種熱帶果樹？ 「風險仍高」

2019-07-22 23:14

無法可罰 溪頭加油站變露營區

2019-07-22 23:07

土地喬不攏 南投綠雕園區卡關

2019-07-22 23:05

杏壇芬芳獎／「螢火蟲」傳愛 彰縣退休師奪獎

2019-07-22 23:04

影╱中捷綠線凌晨噪音擾人 居民失眠苦難言

2019-07-22 20:37

台中市成立公益平台 民間憂善款被吸光

2019-07-22 19:20

山坡地回饋金惹議 林務局提數字打臉林明溱

2019-07-22 16:31

影╱中台灣影視基地營運 石靜文：唯一配有造浪池的片廠

2019-07-22 15:51

台中購物節搶搶滾 名家百萬畫作也當奬品

2019-07-22 15:14

節省開銷戶政所整併 縣長王惠美延續前朝還加碼利多

2019-07-22 14:32

水果走懷舊風 鶯歌桃拍出每公斤200元天價

2019-07-22 14:09

中台灣影視基地開幕 李安：台灣電影有新家

2019-07-22 14:02

台中麻園人行橋完工 募款增設藝術雕塑

2019-07-22 11:36

營隊夜宿圖書館 偏鄉小朋友興奮擁書共眠

2019-07-22 09:22

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

法拍常見老面孔沒競爭力 執行官免費開課傳授訣竅

2019-07-22 19:20

溪頭加油站夜間被當成露營停車場 警方竟無法可罰！

2019-07-22 11:29
看更多

熱門文章

影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚

2019-07-22 16:31

北市下午大暴雨 台北捷運4站出口周邊大積水

2019-07-22 17:19

暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

2019-07-22 17:23

台東縣長饒慶鈴不在家 跑去行政院要錢開口就是55.7億

2019-07-22 20:38

高市府將人事異動 傳洪東煒掌土開公司

2019-07-22 16:04

新北遭豪大雨襲擊 新店永和多處積淹水現已退

2019-07-22 18:30

桃園市府祭鐵腕 今怪手進駐拆掉台灣民政府違建

2019-07-23 11:05

午後暴雨 北市府緊急開設災害應變中心

2019-07-22 16:12

暴雨下不停 北市大安區降雨量破紀錄

2019-07-22 16:49

表態選基隆立委 張耿輝：絕不接受勸退和摸頭

2019-07-22 19:32

影╱中捷綠線凌晨噪音擾人 居民失眠苦難言

2019-07-22 20:37

不滿航空城估價太低 徵收戶連署重估地價破2500份

2019-07-22 19:33

車禍太多 基隆八堵車站前將禁止車輛迴轉

2019-07-22 14:31

糖朝今起在花蓮新天堂樂園試營運 銅板價嘗鮮

2019-07-22 16:33

影╱大晴天的宜蘭路面現天坑 原因竟是溝渠滲漏淘空路基

2019-07-22 21:44

北市大雷雨 大安森林公園時雨量136毫米

2019-07-22 17:02

全國首創郵輪觀光專車明迎客 1日玩遍基隆人氣景點

2019-07-23 12:24

竹市推綠屋頂減緩熱島效應 補助歷年最高

2019-07-22 14:11

新店山區傳土石坍方 預計晚間9時恢復雙向通車

2019-07-22 20:39

時雨量116毫米 北市東區水淹成河

2019-07-23 00:09

新店午後暴雨 區公所緊急成立應變小組

2019-07-22 17:10

影╱中台灣影視基地營運 石靜文：唯一配有造浪池的片廠

2019-07-22 15:51

對岸媽祖廟參香被滲透？ 藍議員批林飛帆「數典忘祖」

2019-07-22 17:13

彰縣8人、2團體獲杏壇芬芳獎 彰師附工退休師在其中

2019-07-22 23:19

豪雨特報狂襲 大安森林公園時雨量破136毫米

2019-07-22 18:12

翁公園淨水場明檢修 大寮等3區萬餘戶停水16小時

2019-07-22 14:32

取消印花稅？ 侯友宜：預算編不出來

2019-07-22 16:50

力行韓國瑜政見 高市青年局一半職缺等待北漂公務員

2019-07-23 11:01

去年北市癌症居十大死因首 自殺人數上升

2019-07-22 15:14

李麗華讓賢 國民黨台中屯區立委推莊子富

2019-07-23 10:11

韓國瑜稱做不好罷自己 罷韓連署書尹立送市府

2019-07-22 20:05

暴雨炸襲台北市 大安森林公園周邊現災情

2019-07-22 18:22

英國打18洞只要200元 學者籲政府打造平價遊艇泊地

2019-07-22 09:36

山坡地回饋金惹議 林務局提數字打臉林明溱

2019-07-22 16:31

沒補償就施工 桃園165船筏海上抗議中油天然氣站工程

2019-07-23 11:23

大雷雨襲雙北 大安森林公園一帶積淹水

2019-07-22 16:37

她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白

2019-07-23 12:11

全國中小學科展在高雄 韓國瑜：盼人潮促進會展經濟

2019-07-22 21:52

台灣兩年幾乎沒冬天… 改種熱帶果樹？ 「風險仍高」

2019-07-22 23:14

不顧文物出土仍硬挖？ 反南鐵東移自救會怒斥：本土政權虛偽

2019-07-23 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top