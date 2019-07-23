大葉大學學府路聯絡道路今天通車 前後任縣長同框過招

2019-07-23 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



大葉大學校門口學府路的聯外道路今天舉行通車典禮，彰化縣前縣長魏明谷（左3）、校長梁卓中和縣長王惠美（左5）等人一起剪綵。記者何烱榮／攝影 分享 facebook 彰化縣大葉大學校門口學府路新闢的98.5公尺長聯外道路，今天舉行剪綵通車典禮，出現國民黨籍縣長王惠美和民進黨籍前縣長魏明谷「同框」，並「柔性過招」的場面。王惠美說，4年前她擔任立委時，力推公車入校，減少大學生騎機車肇事傷亡；魏明谷強調，這條路是他任內核定的工程。

王惠美先致詞，很有風度地說，學府路聯外道路的開通是公私協力，縣府、大村鄉公所及大葉大學一起為地方爭取到最好的福祉，「建設地方不分政黨，謝謝魏前縣長當時的批准」，未來縣府將持續推動東彰快速道路的建設，期待大葉大學學府路聯外道路通車後，後續可與東彰北段銜接。

她說，東彰化的山腳路有2所大學、多所國中小學，聯外道路負荷量高，2015年她擔任立法委員時，特別會同交通部長實地考察，爭取「公車系統延伸進入校園」，因此大葉大學現在有6條公車路線，未來還會有大型候車亭。

魏明谷也應邀參加通車典禮，事後，他以「凡是走過必留下足跡」為題，在臉書個人粉絲專貼文「…我在擔任縣長任內核發工程費用820萬元，這是一條學校與政府合作而成的道路，今天開始通車，內心踏實感動。」

他在貼文說「常常會遇見鄉親告訴我，想念我以前跟他們的互動，想念我曾經做過的事...我想說，我們一起認真的往前走，路遙知馬力，做事與情誼經得起考驗，有事找我，聚會想邀請我，就提前私訊或line@給我...我一直都在的...」。