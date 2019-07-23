大葉大學學府路聯絡道路今天通車 前後任縣長同框過招
彰化縣大葉大學校門口學府路新闢的98.5公尺長聯外道路，今天舉行剪綵通車典禮，出現國民黨籍縣長王惠美和民進黨籍前縣長魏明谷「同框」，並「柔性過招」的場面。王惠美說，4年前她擔任立委時，力推公車入校，減少大學生騎機車肇事傷亡；魏明谷強調，這條路是他任內核定的工程。
王惠美先致詞，很有風度地說，學府路聯外道路的開通是公私協力，縣府、大村鄉公所及大葉大學一起為地方爭取到最好的福祉，「建設地方不分政黨，謝謝魏前縣長當時的批准」，未來縣府將持續推動東彰快速道路的建設，期待大葉大學學府路聯外道路通車後，後續可與東彰北段銜接。
她說，東彰化的山腳路有2所大學、多所國中小學，聯外道路負荷量高，2015年她擔任立法委員時，特別會同交通部長實地考察，爭取「公車系統延伸進入校園」，因此大葉大學現在有6條公車路線，未來還會有大型候車亭。
魏明谷也應邀參加通車典禮，事後，他以「凡是走過必留下足跡」為題，在臉書個人粉絲專貼文「…我在擔任縣長任內核發工程費用820萬元，這是一條學校與政府合作而成的道路，今天開始通車，內心踏實感動。」
他在貼文說「常常會遇見鄉親告訴我，想念我以前跟他們的互動，想念我曾經做過的事...我想說，我們一起認真的往前走，路遙知馬力，做事與情誼經得起考驗，有事找我，聚會想邀請我，就提前私訊或line@給我...我一直都在的...」。
大葉大學校門口前東西向的學府路與南北向山腳路呈「丁字路」口，因山腳路車流量大，尤其附近有砂石場，常有砂石車出入，經常大小車爭道，險象環生；學校爭取打通山腳路與平行的東美路，長度98.5公尺，後可銜接聖瑤西路、中正東路，師生進出學校可避開山腳路。新闢道路所需土地由大葉大學無償提供，去年縣府核定工程經費820萬元，委由大村鄉公所在今年2月開工，6月底完工。
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