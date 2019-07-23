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大葉大學學府路聯絡道路今天通車 前後任縣長同框過招

2019-07-23 13:34聯合報 記者何烱榮╱即時報導

大葉大學校門口學府路的聯外道路今天舉行通車典禮，彰化縣前縣長魏明谷（左3）、校長...
大葉大學校門口學府路的聯外道路今天舉行通車典禮，彰化縣前縣長魏明谷（左3）、校長梁卓中和縣長王惠美（左5）等人一起剪綵。記者何烱榮／攝影
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彰化縣大葉大學校門口學府路新闢的98.5公尺長聯外道路，今天舉行剪綵通車典禮，出現國民黨籍縣長王惠美和民進黨籍前縣長魏明谷「同框」，並「柔性過招」的場面。王惠美說，4年前她擔任立委時，力推公車入校，減少大學生騎機車肇事傷亡；魏明谷強調，這條路是他任內核定的工程。

王惠美先致詞，很有風度地說，學府路聯外道路的開通是公私協力，縣府、大村鄉公所及大葉大學一起為地方爭取到最好的福祉，「建設地方不分政黨，謝謝魏前縣長當時的批准」，未來縣府將持續推動東彰快速道路的建設，期待大葉大學學府路聯外道路通車後，後續可與東彰北段銜接。

她說，東彰化的山腳路有2所大學、多所國中小學，聯外道路負荷量高，2015年她擔任立法委員時，特別會同交通部長實地考察，爭取「公車系統延伸進入校園」，因此大葉大學現在有6條公車路線，未來還會有大型候車亭。

魏明谷也應邀參加通車典禮，事後，他以「凡是走過必留下足跡」為題，在臉書個人粉絲專貼文「…我在擔任縣長任內核發工程費用820萬元，這是一條學校與政府合作而成的道路，今天開始通車，內心踏實感動。」

他在貼文說「常常會遇見鄉親告訴我，想念我以前跟他們的互動，想念我曾經做過的事...我想說，我們一起認真的往前走，路遙知馬力，做事與情誼經得起考驗，有事找我，聚會想邀請我，就提前私訊或line@給我...我一直都在的...」。

大葉大學校門口前東西向的學府路與南北向山腳路呈「丁字路」口，因山腳路車流量大，尤其附近有砂石場，常有砂石車出入，經常大小車爭道，險象環生；學校爭取打通山腳路與平行的東美路，長度98.5公尺，後可銜接聖瑤西路、中正東路，師生進出學校可避開山腳路。新闢道路所需土地由大葉大學無償提供，去年縣府核定工程經費820萬元，委由大村鄉公所在今年2月開工，6月底完工。

大葉大學爭取打通校門口學府路的聯外道路，即穿越山腳銜接東美路的新闢道路工程今天通...
大葉大學爭取打通校門口學府路的聯外道路，即穿越山腳銜接東美路的新闢道路工程今天通車。記者何烱榮／攝影
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彰化縣前縣長魏明谷今天參加大葉大學校門口學府路聯外道路新闢工程通車典禮後，在臉書...
彰化縣前縣長魏明谷今天參加大葉大學校門口學府路聯外道路新闢工程通車典禮後，在臉書個人粉絲專頁貼文。記者何烱榮／翻攝
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大葉大學爭取打通校門口學府路的聯外道路，即穿越山腳銜接東美路的新闢道路工程今天通...
大葉大學爭取打通校門口學府路的聯外道路，即穿越山腳銜接東美路的新闢道路工程今天通車。記者何烱榮／翻攝
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大葉大學校門口學府路的聯外道路今天舉行通車典禮，彰化縣縣長王惠美（前排左2）、前...
大葉大學校門口學府路的聯外道路今天舉行通車典禮，彰化縣縣長王惠美（前排左2）、前縣長魏明谷（右3）、校長梁卓中（中）等人一起上香祈福。記者何烱榮／攝影
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大葉大學校門口學府路的聯外道路今天舉行通車典禮，縣長王惠美遞上紅包給醒獅團。記者...
大葉大學校門口學府路的聯外道路今天舉行通車典禮，縣長王惠美遞上紅包給醒獅團。記者何烱榮／攝影
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大葉大學王惠美公車
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