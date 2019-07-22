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彰縣8人、2團體獲杏壇芬芳獎 彰師附工退休師在其中

2019-07-22 23:19聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣今年有8名個人及2組團體榮獲杏壇芬芳獎，包括彰師附工「彰師附工退休人員聯誼會螢火蟲志工團」一群退而不休的老師再次義務投入指導棒壘球社團、輔導學生參加全國高中閱讀心得與小論文寫作等，繼續為學生付出，退而不休。

教育部國民及學前教育署杏壇芬芳獎評選結果出爐，團體組是彰師附工「彰師附工退休人員聯誼會螢火蟲志工團」、彰化高中「從食農教育談健康飲食議題推動小組」2組獲獎。

彰師附工「彰師附工退休人員聯誼會螢火蟲志工團」召集人李國信老師說，志工團的老師都在學校服務20、30年，對學校有厚情感，還有人是畢業於彰師附工的校友後來又回學校教書，從學生時代也是受到老師很多照顧，所以更將這份愛護學生的校友之心傳承下去。

李國信說，退休後的老師們義務在假日到學校指導學生，因為像寫小論文對於他們升學推甄等都有幫助，但平常於課堂上老師很難有這麼多時間可以指導，所以退休老師們接棒利用假日為學生加強，他們也指導學生參加彰化燈會製作競賽、申請優質化計畫推動等。

彰化高中的「從食農教育談健康飲食議題推動小組」是由家政科老師林佩芳、營養師王雅瑄透過烹調實作，包含學校團膳菜單、宿舍餐廳菜單分析討論等，讓學生能將飲食教育的內涵，轉變成素養能力。

彰化縣個人得獎有8人，彰化高中運動教練鄭光昭，指導訓練校內籃球運動代表隊以制霸HBL的全國高中籃球聯賽為目標，鼓舞體育資優生申請就讀國立大學，更邀請升學有成的校友返校分享，因材施教激發學生運動潛能。

員林高中主任王儀珍輔導學生課業任勞任怨，更擔任臺灣大學實驗林管理處(溪頭)解說志工、彰化縣春暉反毒志工，也是台灣海星少年關懷協會發起人。

秀水高工建教組長張漢佑為了提供建教生最及時的協助，每天幾乎7點就到校，他說，建教生很多都來自單親、隔代教養家庭，他希望能幫助這群學生安心在校學習，學生們在建教廠實習賺取工資，能減輕家中負擔，也能培養一技之長。

彰化特殊教育學校張仁俊組長總是以「學生為優先」，只要學生需要協助，他總會立即伸出援手，對身心障礙學生無怨無悔守護。

達德商工主任陳裕彬藉著成立「程式設計社」並免費教導學生、培訓校內參賽選手，讓對程式設計有興趣的學生能有一個學習的園地，也為培養在地程式設計師盡一份心力。

草湖國中主任陳梅仙偕同導師家訪或轉介學生到中途學校，抱持著「每個孩子都不能被放棄」的信念，關懷ヽ輔導學生不遺餘力。

平和國小校工劉明珠已服務16年，除了學校環境維護、門禁管理工作外，也投入協助指導學生資訊科技競賽、訓練說故事志工、活化校園裝置藝術、推動閱讀等。

廣興國小主任卓鴻賓首創「午餐廚房開辦快樂早餐活動」照顧弱勢家庭學生，積極推動「學習及課後防護作為」，發展「學校特色社團」，爭取教育部重大競爭型計畫，投注偏鄉教育長達21年。

彰化高中運動教練鄭光昭(右)指導訓練校內籃球運動代表隊以制霸HBL的全國高中籃球...
彰化高中運動教練鄭光昭(右)指導訓練校內籃球運動代表隊以制霸HBL的全國高中籃球聯賽為目標，鼓舞體育資優生申請就讀國立大學，因材施教激發學生運動潛能。圖／彰化縣政府提供
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