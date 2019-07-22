中捷綠線凌晨噪音擾人 居民失眠苦難言

2019-07-22 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中捷運綠線沿途出現嚴重噪音，立委沈智慧今天邀台中市交通局丶台中捷運公司丶施工單位台北捷運公司代表，在松竹路、旱溪西路捷運轉彎處，測得分貝已超過標準，居民向沈智慧反映，常常失眠，沈智慧質疑「這樣的噪音不解決，能通車嗎？」

沈智慧現場要求負責施工的台北捷運公司說明，為何台北採高架的文湖線沒有噪音問題?是否設計錯誤?

台北市捷運工程局副處長劉安德解釋，不同的音源有不同的解決方法，例如「設置隔音牆(罩)、磨軌、降速、設置吸音板等。」但是沈智慧並不滿意這個答案。

「台北捷運文湖線採高架用膠輪，所以沒噪音。台中綠線捷運採高架，卻用鋼輪，鋼輪磨擦鋼軌，怎能沒有噪音」沈智慧質疑，這可能一開始就是錯誤的設計。

沈智慧及沈佑蓮說，明年底通車後，綠線捷運要接駁台中高鐵最後一班，接近半夜11點50分到凌晨0點之間，末班捷運走到終點松竹站時已凌晨1點，附近住戶誰家能忍受凌晨87分貝的噪音？難怪現在試運轉，就收到沿途居民陳情，說要吃安眠藥了。

北屯舊社里蘇里長表示，不僅附近的里民受到噪音傷害，連頭家東里的里民也感受到捷運噪音的影響。若不能有效改善噪音問題，是否也可以比照飛機場模式，幫受影響的住家裝設10mm的隔音窗。

沈佑蓮丶沈智慧說，噪音問題會嚴重擾民，台北捷運施工須在啟用前負責解決。她等立法院下個會期開議，也會質詢交通部長來徹底解決問題。