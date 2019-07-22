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抵制山坡地回饋金 林明溱喊串聯藍營首長

2019-07-22 20:15中央社 南投縣22日電

農委會對山坡地開發徵收回饋金，南投縣長林明溱今天表示，這對山坡地很多的南投人非常不公平，打算結合國民黨縣市首長予以抵制，林務局則表示，年底前會預告回饋金修正草案。

南投縣95%土地屬於山坡地，根據山坡地開發利用回饋金繳交辦法，山坡地興建農舍、農業設施、休閒農場等開發利用行為，都須繳交山坡地開發利用回饋金。林明溱今天受訪表示，行政院農業委員會對山坡地課徵回饋金，但南投縣民來說非常不公平。

林明溱關心這項議題多年，縣政府也草擬自治條例打算針對單一自用住宅、農舍、農業設施開發免課回饋金，但地方自治條例由於牴觸法令，送交中央核備結果是「無法同意備查」，縣政府轉變念頭欲重新定義「山坡地」，但同樣屬於中央權責而窒礙難行。

他指出，回饋金計算方式相當高，彷彿政府合法搶錢，非常不合理，但他是地方首長，要考慮百姓收入與繳交意願，經他了解，許多縣民繳錢時可說氣到罵髒話，痛批「政府是土匪嗎？」

林明溱說，聽到縣民如此抱怨，令他心裡很難受，因此，他要結合國民黨15名縣市首長，抵制這項不恰當的山坡地開發利用回饋金繳交辦法，也希望立法委員挺身支持，因為就他了解，全台繳交的回饋金應達新台幣50億元。

農委會林務局副局長廖一光接受電話訪問時說明，「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」是「森林法」的子法規，「森林法」是立法院三讀通過的，為落實保育，對於會影響到整個綠覆蓋比率、水土保持的開發，因為涉及公共利益、公共安全，所以在子法規規定要繳交回饋金，作為造林基金使用，也是用在確保公共安全上。

廖一光說，其實山坡地占比高的縣市反映過類似問題，所以從102年起執行迄今的「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，106年修正過一次。

林務局組長李允中說明，修正之前，原本要取得開發許可，必須跟繳交回饋金作為水土保持計畫使用掛鉤，修正後脫鉤，變成跟建照掛鉤在一起；也因為建照面積跟土地公告現值有關，所以其實修正後，反而是台北市等都會化程度高的地方繳交金額高很多。

不過，李允中也說，其實農委會水保局一直在通盤檢討山坡地範圍，例如基隆市原本幾乎全市都被認定是山坡地，檢討後，有些台地就被解除。

此外，他強調，林務局預計年底之前完成「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」的草案修正預告、彙整意見，以及公告施行；即只要綠覆做得不錯，高過標準時，例如規定綠覆必須達到60%，但是開發可做到70%，回饋金繳交百分比可以減少、折半之類。

林明溱農委會農舍
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