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山坡地回饋金惹議 林務局提數字打臉林明溱

2019-07-22 16:31聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣長林明溱今痛批農委會靠山坡地回饋金「合法吸金」，5年內收取50億元，南投縣就繳約2億元，多山偏鄉縣根本成苦主；農委會林務局則提數字打臉林，並表示，根據統計，南投歷年共繳9800多萬元，獎勵造林金才是請領逾2億元。

農委會林務局指出，經統計，山坡地回饋金從103年實施以來，全台22縣市課徵約48億元，確實將近50億元，但向各縣市政府收取山坡地開發回饋金後均納入造林基金，之後供各縣市民眾申請造林獎勵，一體適用，沒有城鄉之分。

「林縣長可能把數字搞混了！」林務局造林生產組長李允中說，自103年至去年底止，南投縣回饋金共課徵9800萬餘元，造林獎勵金才是請領逾2億5000萬元，而他認為可能繳納較多的台東則課徵50多萬元，卻領了3億6000多萬元。

而多山偏鄉縣因可造林面積大，比起平地縣市更能依法申請造林獎勵金，而在回饋金繳納上，總額是以「當期公告土地現值」為基準計算，台北、高雄等都市因地價高，就算申請開發面積小，仍可能得交出高額回饋金，供偏鄉山地造林之用。

但林也表示，有關山坡地回饋金收取乘積比例過高，林務局目前正與水保局商議且通盤檢討，研擬出更切合地方，且因地制宜的收取辦法，未來不排除會調減乘積比例的趴數。

針對林揚言不繳納山坡地回饋金給中央，農委會林務局則表示，縣府不向民眾收取應繳稅金，其實是為難承辦人員，會害他們面臨違反「森林法」等法規，甚至衍生瀆職、圖利等狀況，恐因遭監察院糾正或彈劾，而「陷基層同仁於不義」。

農委會林務局統計，南投縣山坡地回饋金至去年底共繳9800多萬元，並非2億元，獎勵...
農委會林務局統計，南投縣山坡地回饋金至去年底共繳9800多萬元，並非2億元，獎勵造林金才是請領逾2億元。圖／南投縣政府提供
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