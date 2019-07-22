弱勢學童單車環台 前進榮民之家關懷長者

2019-07-22 15:54 中央社 台中22日電



中華民國婦幼關懷成長協會舉辦「愛在台灣．希望無限」親善大使環台公益活動，26位弱勢學童將於活動期間挑戰單車環台、前進榮民之家，關心長者，散播關懷、散播愛。

為讓弱勢兒童有機會回饋社會，中華民國婦幼關懷成長協會利用暑假期間帶領學童單車環台，今年有26名弱勢學童參加，最小的8歲，最大的14歲，他們先在潭子本願山彌陀講堂接受一周課程，今天上午啟程，31日返抵台中。

中華民國婦幼關懷成長協會榮譽理事長方嘉綺表示，參加環台的小騎士來自弱勢家庭，透過單車環台挑戰，除可磨練孩子的體力與毅力，懂得「取之社會、用之社會」，深入各角落關懷長者，培養自助人助的觀念，為青春留下寶貴經驗。

本願山彌陀講堂住持釋信願表示，自己也是出身貧苦，年輕時曾發願弱勢，講堂提供場地，讓協會可再行前訓練學童，另也提供經費協助，盼學童一路騎到底。

8歲的小祥表示，上次參加僅能當啦啦隊，這次正式騎上單車，有信心可以騎完全程；14歲的小雯今年已是第6次參加，她現在也可幫助別人，覺得活動很有意義。

親善大使單車環台活動，學童們每天將騎乘60公里路程，一路上有「敢夢」車隊的車友們伴騎，沿途前進榮民之家和長者互動，立委洪慈庸、市議員周永鴻今天上午也出席啟程儀式，為小騎士們加油打氣。