親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

精緻偵查？前檢察官：警界的專案績效是最大敵人

港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

弱勢學童單車環台 前進榮民之家關懷長者

2019-07-22 15:54中央社 台中22日電

中華民國婦幼關懷成長協會舉辦「愛在台灣．希望無限」親善大使環台公益活動，26位弱勢學童將於活動期間挑戰單車環台、前進榮民之家，關心長者，散播關懷、散播愛。

為讓弱勢兒童有機會回饋社會，中華民國婦幼關懷成長協會利用暑假期間帶領學童單車環台，今年有26名弱勢學童參加，最小的8歲，最大的14歲，他們先在潭子本願山彌陀講堂接受一周課程，今天上午啟程，31日返抵台中。

中華民國婦幼關懷成長協會榮譽理事長方嘉綺表示，參加環台的小騎士來自弱勢家庭，透過單車環台挑戰，除可磨練孩子的體力與毅力，懂得「取之社會、用之社會」，深入各角落關懷長者，培養自助人助的觀念，為青春留下寶貴經驗。

本願山彌陀講堂住持釋信願表示，自己也是出身貧苦，年輕時曾發願弱勢，講堂提供場地，讓協會可再行前訓練學童，另也提供經費協助，盼學童一路騎到底。

8歲的小祥表示，上次參加僅能當啦啦隊，這次正式騎上單車，有信心可以騎完全程；14歲的小雯今年已是第6次參加，她現在也可幫助別人，覺得活動很有意義。

親善大使單車環台活動，學童們每天將騎乘60公里路程，一路上有「敢夢」車隊的車友們伴騎，沿途前進榮民之家和長者互動，立委洪慈庸、市議員周永鴻今天上午也出席啟程儀式，為小騎士們加油打氣。

單車榮民
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台中購物節搶搶滾 名家百萬畫作也當奬品

2019-07-22 15:14

溪頭加油站夜間被當成露營停車場 警方竟無法可罰！

2019-07-22 11:29

山坡地回饋金惹議 林務局提數字打臉林明溱

2019-07-22 16:31

節省開銷戶政所整併 縣長王惠美延續前朝還加碼利多

2019-07-22 14:32

水果走懷舊風 鶯歌桃拍出每公斤200元天價

2019-07-22 14:09

中台灣影視基地開幕 李安：台灣電影有新家

2019-07-22 14:02

水果也走懷舊風 鶯歌桃飆天價

2019-07-22 07:42

中台灣影視基地 今開幕營運

2019-07-21 23:50

不敵極端氣候 他廢40年葡萄園

2019-07-21 23:39

日月潭水訓中心 建地8月解編

2019-07-21 23:36

中市「職務再設計」 翻轉聽障人生

2019-07-21 23:35

柳川移樹？中市府：除病蟲害將新植

2019-07-21 23:22

回收價剩5元…蚵串、蚵網堆海邊

2019-07-21 23:19

王功蚵減產 漁戶到南部補貨

2019-07-21 23:12

梧棲幸福活動 頂寮里300多人一起健走

2019-07-21 21:43

加碼「會呼吸的人行道」 中市環中路2段花1.7億

2019-07-21 21:39

東協廣場禁移工席地而坐 勞工組織：尊重印越傳統

2019-07-21 18:56

影╱彰化芳苑鴨場染禽流感 1千5百多隻鴨遭撲殺

2019-07-21 17:27

中台灣影視基地明開幕 少年Pi造浪池放滿水要兩周

2019-07-21 12:39

南投縣驚見豆腐岩秘境 國姓九份二山有新發現

2019-07-21 12:30

大安沙雕音樂季今天閉幕 超過50萬人到此一遊

2019-07-21 10:51

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

溪頭加油站夜間被當成露營停車場 警方竟無法可罰！

2019-07-22 11:29

李佳芬農舍涉違章查報作業 密件呈雲林縣政府

2019-07-22 11:06

無力負擔120萬年租金 新北首座無人圖書館月底熄燈

2019-07-22 07:38

台南市警局長交接 謝龍介開砲：歷來最詭異的警局調動

2019-07-22 12:29

雨過天晴阿里山日出雲海雲瀑 美景一次看個夠遊客讚嘆

2019-07-21 21:36

屏東旅宿知多少？ 合法加非法已超過千家

2019-07-21 19:05

影╱超商女鬼太嚇人 只玩一天就收場讓大家撲空

2019-07-21 17:01

房租津貼補助今天開始申請 百餘人湧入高市府

2019-07-22 10:20

苗栗縣警局長翁群能上任 迎來首任女性副局長邱麗宜

2019-07-22 12:36

強降雨襲新北 疏洪道部分路段積水封路

2019-07-21 17:42

劉炯錫反對台東焚化爐啟用 台東縣環保局：垃圾放哪？

2019-07-22 11:53

三重區新籃球場躲雨、躲太陽 卻被天花板蓋火鍋

2019-07-22 07:30

設備殘缺收費艦級 碧砂遊艇旗艦港被譏是笑話

2019-07-22 09:35

中台灣影視基地 今開幕營運

2019-07-21 23:50

水果也走懷舊風 鶯歌桃飆天價

2019-07-22 07:42

加碼「會呼吸的人行道」 中市環中路2段花1.7億

2019-07-21 21:39

單車界神力女超人陳榆妡熱心公益 人美心也美

2019-07-22 11:01

台南市新任警察局長布達 周幼偉走馬上任

2019-07-22 13:03

雲林縣警察局新卸任局長交接 顏旺盛履新

2019-07-22 10:59

不敵極端氣候 他廢40年葡萄園

2019-07-21 23:39

影╱雄工PU跑道淹水隆起如彈簧床影片瘋傳 校方：已復原

2019-07-21 20:28

影／什麼是「嘟好燒」？咬一口才知香Q軟的百年美食

2019-07-21 21:30

標識不明 中壢中新地下道銜接像走迷宮

2019-07-21 23:39

時力邱顯智捍衛主權平權勞權 挺林佳瑋進國會

2019-07-21 21:43

全台首座鐵路隧道 發包修復

2019-07-21 23:55

垃圾山惡臭難忍 莿桐村民封路阻垃圾車進入

2019-07-22 11:36

竹市推綠屋頂減緩熱島效應 補助歷年最高

2019-07-22 14:11

新北大雨淹水 二重疏洪道一度封閉

2019-07-22 00:06

東協廣場禁移工席地而坐 勞工組織：尊重印越傳統

2019-07-21 18:56

影響峨眉遊湖觀光 竹縣府攜手水利會提高整治經費3倍

2019-07-22 10:00

硬停婦幼車位爆發停車糾紛 網譴責：輕浮老屁孩

2019-07-22 13:46

英國打18洞只要200元 學者籲政府打造平價遊艇泊地

2019-07-22 09:36

嘉市東區公托中心成立 還有20個名額

2019-07-21 17:48

豪雨驚喜！棋盤石現蹤國姓鄉九份二山

2019-07-21 23:20

雨災仁德歸仁部分瓜果受損逾2成 達現金救助標準

2019-07-21 18:56

台灣調解一哥林石龍 投入37年喬工全台無出其右

2019-07-22 09:07

高市府將人事異動 傳洪東煒掌土開公司

2019-07-22 16:04

新北清除obike共4172輛 中永和地區最多

2019-07-22 12:32

【即時短評】碧砂遊艇港拚回春 漁業署要有戰略思維

2019-07-22 09:45

北捷遺失物半年近15萬件 70公分維尼也弄丟

2019-07-22 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top