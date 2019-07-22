節省開銷戶政所整併 縣長王惠美延續前朝還加碼利多

2019-07-22 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣26鄉鎮市戶政事務所3年前進行整併，目標裁併成8所，其餘改為辦事處，人力縮減但採遇缺不補，循序漸進整併，縣長王惠美今天宣布完成第6所，將北斗鎮、埤頭鄉、田尾鄉及溪州鄉戶政事務所併為「彰化縣北斗戶政事務所」。

王惠美說，組織再造精簡人力，可將省下人事的錢挹注到建設，未來服務也不會打折，整併過程中造成部分人才升遷受阻，會找其他管道讓大家有機會在公務機關繼續發揮。

戶籍法修正後，各鄉鎮市公所不一定要設立戶政事務所，為節省人力，各地戶所整併成為趨勢，包括台東、屏東、雲林、嘉義縣、台南、高雄等地陸續整合，但有的縣市一次到到位，有的則未設置辦事處，導致人力安排困難。

彰化前縣長魏明谷上任後發現不少戶政所「門口羅雀」著手組織改造，但採不趕人、不逼退、不強迫調離，自然消化人力整併戶政所，比照現有警分局和地政事務所轄區劃分為八個中心所，分別是彰化、鹿港、和美、北斗、員林、溪湖、田中、二林，中心編制主任、秘書、股長等職，其他則改為辦事處，一般會計、行政與人事業務歸由中心所統籌管理，辦事處只負責受理民眾業務。

全縣戶政所主任職缺只剩8人，主管職最受影響，有的調進縣府服務，有的等其他人退休後調動，一般辦事員人力則沒太大變動。