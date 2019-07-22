台中麻園人行橋完工 募款增設藝術雕塑

2019-07-22 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市北區麻園橋人車未分道，市府在兩側新設人行道，提高行人的行走安全，今早新設的人行道完工啟用。台中市長盧秀一說，新的人行橋除維護人行安全，有民間社團發起募款，要增設6座台灣前輩藝術家的雕塑，希望成為打卡景點。

景薰樓國際拍賣公司創辦人林振廷說，麻園人行橋離他的畫廊不遠，他已開始募款，希望在兩側人行橋增設4-6座雕塑，以前輩藝術家作品為主，希望創造地方景點，也讓前輩藝術作品被更多人看見。

台中市建設局長陳大田說，麻原橋位於華美街二段、華美西街二段與北平路交叉口，過去不僅人車爭道，更因為路幅寬窄不一，曾有車輛直接撞到橋墩、摔入麻園頭溪河床上，市府新增人行橋後，讓行人有專屬空間，可減少人車事故。

當地里長說，這兩側人行橋完工後，對於附近民眾、學童行走，安全更有保障，結合麻園頭溪兩側的人行道，居民散步、健走不必再穿越馬路，也大幅提高安全。

盧秀燕說，人行橋可避免行人跨越車道，也可串聯麻園溪旁人行道，提供散步空間，搭配夜間照明設計，無論白天或夜晚，都可成為麻園頭溪河岸的新亮點，未來增設雕塑品，將成為北區新打卡熱點。