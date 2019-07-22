溪頭加油站夜間被當成露營停車場 警方竟無法可罰！

2019-07-22 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



民眾露營車省錢納涼，竟將中油溪頭加油當免費停車場，竹山分局溪頭派出所表示，若一旦發現民眾現場有「炊煮」行為，將依公共危險罪送辦，但非營業間時間停靠行為警方目前無法可罰，但會配合加油站站方將加強警力巡邏，並與站方進行勸導疏離。

夏季山下炎熱高溫，不少民眾添置露營車出遊，或是小貨車載著桌椅上山乘涼，享受免費冷氣，特別是熱門景點的溪頭，是中台灣近郊最容易抵達的風景區，氣溫一般較山下低6至8度，但上山從孟宗竹林起沿途都是畫設紅線禁停區。

台大實驗林指出，溪頭園區內本來就有露營區的設置，露營帳台費及露營車停車費都分別是600元，但多年來，民眾為了省錢，要不是在小客車停車場自備桌椅露天休閒，就跑到無人區幕天席地起來，很難加以管制。

竹山分局獲報後表示，溪頭加油站是中油向台大實驗林地承租的直營加油站，營業時間從每天上午8時至下午6時截止，民眾車輛若在非營業時間進入停放，警方很難依道路交通管理條例進行開單或處罰，處於模糊地帶。

其次，民眾無視「禁止停車」、「嚴禁煙火」等標語及公告，直接將車開進加油站內停靠，由於加油站油氣容易四溢，警方將針對露營車是否涉及炊煮行為進行了解，經查目前這宗民眾檢舉案，當晚並未有炊煮的情形，否則將以公共危險罪送辦。