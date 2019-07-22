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營隊夜宿圖書館 偏鄉小朋友興奮擁書共眠

2019-07-22 09:22聯合報 記者張明慧╱即時報導

今年暑假有場超特別的「創意閱讀營」！由靜宜大學、南投縣文化局圖書科與18度C文化基金會合作，為南投縣20多所偏鄉學校與南投「我愛閱讀」護照認證表現優異等46位學生舉辦的「第五屆暑期創意閱讀營」，3天2夜多元課程互動，最特別是睡在圖書館，小朋友說在滿滿書香中特別好眠。

靜宜蓋夏圖書館長、閱讀書寫暨素養課程研發中心主任陳明柔說，活動歷經5年經驗累積，將更多偏鄉孩童帶進大學圖書館的學習場域，也整合相關資源，建立完善產官學合作機制，善盡大學社會責任。

陳明柔說，過程發現新世代的孩子更能接受多元的學習模式及環境，透過閱讀歷程，啟發更多想像及興趣；營隊最後成果發表，學生展現說故事能力，也透過手機軟體完成故事短片。

負責營隊的助理教授沈芳序表示，今年的「暑期創意閱讀營」以動物為主題，最大特色在成果發表，與會的小學員以短劇揭開「動物劇場」序幕，手機短片呈現營隊課程的摺紙作品，及相關動物議題。

參與學生對靜宜蓋夏圖書館擁有超過165萬冊藏書、完善電子資料庫，及10層樓豐富資源感到驚喜，同富國小四年級布妳．伊斯卡卡夫特說，靜宜大學的圖書館很棒；炎峰國小黃郁雯說，從營隊學習說故事及閱讀方法；第一次參加營隊的復興國小陳巧芯表示，夜宿圖書館很新鮮，下次一定再參加。

南投偏鄉孩童參加「創意閱讀營」，在滿滿書香的靜宜大學圖書館裡閱讀、發想創意，甚至...
南投偏鄉孩童參加「創意閱讀營」，在滿滿書香的靜宜大學圖書館裡閱讀、發想創意，甚至晚上夜宿圖書館。圖／靜宜大學提供
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南投偏鄉孩童參加「創意閱讀營」，在滿滿書香的靜宜大學圖書館裡閱讀、發想創意，甚至...
南投偏鄉孩童參加「創意閱讀營」，在滿滿書香的靜宜大學圖書館裡閱讀、發想創意，甚至晚上夜宿圖書館。圖／靜宜大學提供
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南投偏鄉孩童參加「創意閱讀營」，在滿滿書香的靜宜大學圖書館裡閱讀、發想創意，甚至...
南投偏鄉孩童參加「創意閱讀營」，在滿滿書香的靜宜大學圖書館裡閱讀、發想創意，甚至晚上夜宿圖書館。圖／靜宜大學提供
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南投偏鄉孩童參加「創意閱讀營」，在滿滿書香的靜宜大學圖書館裡閱讀、發想創意，甚至晚上夜宿圖書館。圖／靜宜大學提供
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